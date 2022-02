Nach Graffiti-Vorstoss in Basel – Ein Sprayer berichtet über seine illegale Leidenschaft

Nach Graffiti-Vorstoss in Basel

Gelocktes blondes Haar, ein bauschiger Bart und ausgefallene Kleider: Das ist Luca Serafini aus dem Laufental. Der 21-Jährige ist Graffitikünstler. Nach dem Vorstoss für die konsequentere Entfernung von Graffiti in Basel unterhielt sich die BaZ mit dem Sprayer.

Schon als Junge gefielen mir die Graffiti. In der Schule hatte ich dann zu viel Zeit und begann, als Beschäftigung Schriften zu zeichnen. Das Sprayen war immer ein Ziel von mir. Ich machte es aber nicht oft, aus Zeit- und Kostengründen. Eine Spraydose kostet 4.50 Franken, und für einen Graffito braucht es einige.

Ja – oder eher Jein. Ist das nicht Ansichtssache? Ich empfinde meine bisherigen Werke nicht als Sachbeschädigung. Doch grundsätzlich gilt es als solche und kann angezeigt werden. Für manche ist es kriminell, ich würde es nicht so bezeichnen. Es ist einfach meine Kunst. Wenn man mich einschränkt, bin ich schnell im Illegalen unterwegs.

Die Sachbeschädigung nehmen Sie einfach in Kauf?

Im gelassenen Tonfall berichtet Luca Serafini über seine Leidenschaft für Graffiti. Schon im jungen Alter begeisterte sich der 21-Jährige für die kunstvollen Schriften. In den letzten fünf Jahren machte er den Schritt vom Papier auf die Wand. Beruflich betreut er zurzeit beeinträchtigte Personen im Sonnenhof in Arlesheim. Sein Traum ist es, einst Goldschmied zu werden. (hue)

Das ist mir bewusst und auch ein Grund, weshalb ich auf die Besitzer zugehen würde, um die Erlaubnis einzuholen. Ich persönlich suche mir sowieso lieber Wände, die nicht genutzt werden, damit ich in Ruhe sprayen kann.

Wenn mir jemand ein politisches Statement an die Wand «chafelt», würde mich das wütend machen. Wenn ich aber ein tolles Kunstwerk vorfände, hätte ich eine Riesenfreude. Würde mir ein Haus gehören, hätte ich es schon lange selbst besprüht.

Nein, es würde den Reiz nicht verlieren. Ich bin der starken Überzeugung, dass es zu wenige legale Orte gibt, um Graffiti sprayen zu dürfen. Durch eine Legalisierung könnten mehr Menschen das Hobby legal ausüben. Es entstünden eine Vielfalt und mehr Erfahrung, was wiederum zu hochwertigeren Werken führte.

Ich hoffe, es kommt niemand … Ich hoffe, es kommt niemand … Ich bin langsam. Wenn ich etwas machen will, das mich zufriedenstellt, brauche ich Zeit, was das Risiko erhöht, erwischt zu werden. Deswegen spraye ich lieber, wo ich die Erlaubnis dafür habe.

Was geht während des illegalen Sprayens in Ihnen vor?

Das Wichtigste und eigentlich auch das Einzige, das zählt, ist, dass man keine Werke übersprühen darf, die besser sind als die eigenen. Und meiner Meinung nach braucht es keine politische Werbung. Es sind meist lieblos getätigte Striche. Das ist es, was Menschen aufregt. Schöne und mühevoll erarbeitete Werke werden vielleicht eher als etwas Positives bewertet als diese Schmierereien.

«Mein Hauptziel war es, so gut sprayen zu können, um anderen eine Freude zu machen, anstatt sie aufzuregen.»

Das kommt drauf an. Leider machen es noch viele, um Sachbeschädigung zu betreiben. Mein Hauptziel war es, so gut sprayen zu können, um anderen eine Freude zu machen, anstatt sie aufzuregen. Ich habe auch Verständnis für die Menschen, welche es nicht toll finden. Jeder hat eine andere Wahrnehmung und unterschiedlichen Geschmack.

Finden Sie Ihre Graffiti eine Bereicherung für die Bevölkerung?

Ich fühle mich noch nicht so gut, dass ich mich als Bereicherung bezeichnen würde. Ich arbeite aber an mir und möchte nur Werke schaffen, in die ich viel Mühe gesteckt habe.