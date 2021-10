2. Liga regional – Ein Spiel der ungleichen Verhältnisse Der FC Allschwil besiegt den Aufsteiger FC Amicitia Riehen auswärts mit 2:0. Es war die Moral, die schliesslich über Sieg oder Niederlage entschied. Linus Schauffert

Nico Stasi (links) ist einen Schritt vor Riehens Danaj Mäder am Ball. Foto: Dominik Plüss

Völlig überrascht erhält Luzius Döbelin, Sturmspitze des FC Amicitia Riehen, fünf Meter vor dem Tor den Ball. Der Torwart ausgespielt, das Netz komplett offen. Und dennoch vermag er es nicht, der grossartigen Vorarbeit von Florian Boss die Krone aufzusetzen und den Ausgleichstreffer zum 1:1 zu erzielen. Doch diese Aktion ist der Startschuss für ein tapferes Aufbäumen der Riehener, die dem FC Allschwil das Fussballerleben zum Ende des Spiels nochmals so richtig schwer machen sollen.

Der Favorit dieser Begegnung war schon lange vor der Partie klar. Der FC Allschwil, letzte Saison erst aus der 2. Liga interregional abgestiegen, erklärte zu Beginn dieser Spielzeit den direkten Wiederaufstieg zum obersten Mannschaftsziel. Dagegen müssen sich die Riehener in der 2. Liga erst akklimatisieren. Nachdem sie in der letzten Spielzeit unter Kevin Ramseyer, der im Sommer beim FC Basel den Assistenztrainerposten in der U-18 übernahm, aufgestiegen waren und den Cupfinal erreichen konnten, ist es für den neuen Trainer Kevin Wenzin klar, dass «die erste Saison schwierig werden würde». Dennoch ist es sein Ziel, «möglichst schnell mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben», wie er nach der Partie anmerkt.

Ballverlust führt zum Tor

Nico Scheibler erzielt das vorentscheidende 1:0 für Allschwil. Foto: Dominik Plüss

Diese startet ereignisarm. Zwar werden Zweikämpfe in der Startviertelstunde häufig und hart geführt, jedoch fehlt auf beiden Seiten die Klarheit in den Aktionen nach vorn. So dauert es 17 Minuten, bis Allschwils Nico Scheibler erstmals gefährlich zum Abschluss kommt und den Ball nur wenige Zentimeter am linken Winkel vorbeihämmert. Amicitia ist von diesem Moment an verunsichert. So ist es auch nach einem Ballverlust in der Riehener Vorwärtsbewegung, als das Spielgerät über Sandro Carollo zu Scheibler gelangt, welcher zu einem Solo durch die gesamte Amicitia-Hintermannschaft ansetzt und mit viel zu wenig Gegenwehr zum 0:1-Pausenstand einschieben kann.

Nach dem Seitenwechsel zeigt der FC Amicitia dann aber ein anderes Gesicht. Die Städter erarbeiten sich einige Chancen und vermögen es, Allschwil aus dem Konzept zu bringen. Die Schlussphase entwickelt sich gerade deswegen zu einem hart umkämpften Schlagabtausch mit drei Gelben Karten und Torchancen auf beiden Seiten. Doch ist es die Chancenauswertung und laut FCA-Trainer Roderick Föll «die Moral der Spieler», welche schliesslich den Unterschied machen und Amicitia wie schon so oft zum Verhängnis werden. In der Nachspielzeit erzielt Julijan Zirdum das 0:2 und macht somit in diesem Spiel der ungleichen Verhältnisse alles klar.

