Gastbeitrag zu «Antifa» und «Basel Nazifrei» – Ein SP-Doyen geht mit Basler Linksradikalen ins Gericht Basel ist eine demokratische und weltoffene Stadt, sie muss nicht von Nazis und Faschisten befreit werden, findet Roland Stark. Roland Stark

Im Nachgang zur Demo am 22. Juni 2019 wurde vor den Augen vieler Kundgebungsteilnehmer und der Polizei die Fassade des Waisenhauses Basel versprayt. Foto: zVg

Auf Schritt und Tritt stolpert man in Basel über die Kampfbegriffe «Antifa» und «Basel Nazifrei» – als Schmiererei an Hauswänden, auf Flugblättern und Transparenten, in den Medien, in Gerichtsakten, Auftragsbüchern von Strafverteidigern, auf T-Shirts. Gibt man beide Wörter bei Google ein, tauchen knapp 16'000 Erwähnungen auf. Wer ahnungslos unseren Stadtboden betritt, so die Warnung, wird offenbar durch Nazis und Faschisten bedroht.

Die «Antifa» sieht sich selber – auf ihrer Homepage nachzulesen – in der Tradition der Antifaschistischen Aktion, die 1932 in Berlin in Form eines Bündnisses von KPD- und SPD-Mitgliedern als Kampfgemeinschaft gegen den erstarkten Nationalsozialismus gegründet wurde. Adolf Hitlers Partei hatte in den Reichstagswahlen Ende Juli 37,3 Prozent Wähleranteil und 230 Sitze erobert. Bereits lange vor der Machtergreifung im Januar 1933 wütete der Terror der SA, insbesondere gegen Linke und Juden. Der Widerstand kam zu spät und wurde nur halbherzig betrieben. Die Folgen sind bekannt: Der Zweite Weltkrieg, über 60 Millionen Tote, 6 Millionen ermordete Juden, verwüstete und zerstörte Länder und Städte.