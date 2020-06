Nach dem Notstand – Ein Sommer der Ad-hoc-Kultur Zum Ende der durch die Corona-Krise verkürzten Saison 19/20 gibts doch noch einige Events. Julia Konstantinidis und Nick Joyce

Noch im Juni können im Kunstmuseum Fotos aus der Sammlung Ruth und Peter Herzog betrachtet werden. © Jacques Herzog und Pierre de Meuron Kabinett, Basel.

Das Basler Kulturleben erwacht allmählich wieder zum Leben. Ab dem 6. Juni sind Veranstaltungen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt. Viele Kulturinstitutionen und -organisatoren stampften deshalb kurzfristig Programme und Schutzkonzepte aus dem Boden, um uns in dieser arg verkürzten Saison doch noch etwas Live-Kultur zu bieten. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt, wo Sie in den kommenden Wochen in die Welt der Kunst, Musik und des Theaters eintauchen können.