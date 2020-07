Augusta Raurica entdecken – Ein Sommer bei den Römern Die Verantwortlichen von Augusta Raurica legen sich mächtig ins Zeug, um nach der Covid-19-bedingten Absage des Römerfests 2020 trotzdem ein hoch attraktives Römer-Erlebnis zu bieten. Baselland Tourismus

Das Römerfest mag in diesem Jahr zwar nicht stattfinden. Trotzdem lohnt sich ein Besuch in Augusta Raurica. Foto: Susanne Schenker

Unter dem Motto «Ein Sommer bei den Römern – jeden Tag was los!» begeistert Augusta Raurica vom 27. Juni bis 16. August 2020 mit einem vielseitigen Programm für Gross und Klein. Täglich finden am Ort, wo einst über 15’000 Menschen in der Römerstadt lebten, wechselnde Drop-in-Angebote und Workshops statt. So kann mit Ton modelliert oder die eigene Salbe hergestellt werden. Auf Rätselrundgängen lernen die Besucher den Alltag der alten Römer kennen, und Handwerker zeigen, wie anno dazumal gearbeitet wurde.

«Besonders eindrücklich sind die Auftritte der Gladiatoren und Legionäre», schwärmt Marko Bahrke, Leiter Gästeservice von Augusta Raurica. Diese finden an bestimmten Juli- und August-Wochenenden statt. «Es ist schön zu sehen, wie die Familien nach einem erlebnisreichen Tag zufrieden nach Hause reisen», fügt Bahrke an.

Silberschätze und antikes Theater

Der grösste archäologische Park der Schweiz hat viel zu bieten. Als gutes «Warm-up» ins Thema bietet sich das Museum an, in dem verschiedene Fundstücke ausgestellt sind. Der dort zu sehende Silberschatz von Augusta Raurica ist einer der wertvollsten und wichtigsten Schätze der Spätantike. Ebenso beeindruckend ist zudem das antike Theater auf dem Areal. Es ist das am besten erhaltene seiner Art nördlich der Alpen. Bis zu 13’000 Zuschauer besuchten hier in der Antike Spiele, wo Gladiatoren gegeneinander antraten. Eine grosse Grillstelle mit Sitzplätzen im Wald macht die Arena zum perfekten Ort für ein Picknick.