«Wenn man will, dass dieser Krieg bald aufhört, muss man mit Putin verhandeln»: Politiker und Verleger Roger Köppel.

Die SVP stand während des Kalten Krieges eindeutig auf der Seite der westlichen Demokratien. Heute zeigen verschiedene Exponenten Ihrer Partei, darunter auch Sie, Herr Köppel, Verständnis für den Diktator Wladimir Putin. Sogar Sympathie. Warum?

Bleiben wir präzise. Weder ich noch sonst ein SVP-Exponent hat Putin je gelobt oder empfindet Sympathie für ihn. Ich habe diesen Krieg von Anfang an verurteilt und will, dass er aufhört. Aber die Sanktionen gegen Russland funktionieren nicht. Putin marschiert unbeirrt voran, verdient dank sanktionsbedingt hochgetriebenen Energiepreisen mehr denn je und hat in Russland 84 Prozent Zustimmung. Vor dem Krieg waren es 40 bis 50 Prozent.