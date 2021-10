Im Fokus: Paolo Tramezzani – Ein Sion-Trainer mit viel Emotionen und Pathos Paolo Tramezzani ist zum dritten Mal Trainer des FC Sion. Wie die Walliser unter ihrem neuen alten Trainer auftreten, ist noch nicht bekannt. Klar ist nur: Es wird emotional. Tilman Pauls

Der dritte Anlauf im Wallis: Paolo Tramezzani wurde während der Länderspielpause als Nachfolger von Marco Walker präsentiert. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Paolo Tramezzani hat seine Rückkehr zum FC Sion in ein paar bedeutungsschwere Worte gehüllt. Sein dritter Anlauf im Wallis sei ein «Nachhausekommen», eine «Wahl des Herzens». So viel Pathos klingt natürlich immer spektakulär und ist das, was Arbeitgeber und Fans gerne hören. Aber ob der Italiener ausgerechnet im Wallis noch irgendwelche Herzen erwärmen kann mit diesen Ankündigungen?

Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern eher darum, dass Sion sich auch in dieser Saison mal wieder früh mit dem Thema Abstieg beschäftigen muss. Marco Walker ist entlassen worden, und jetzt soll es Tramezzani richten, nachdem er 2017 schon mal da war und auch 2020. Die Walliser und Präsident Christian Constantin wissen also ganz genau, welchen Trainer sie sich da ein weiteres Mal in den Club geholt haben. Nur für die Gegner ist es umso schwieriger.

Niemand weiss so ganz genau, wie Sion beim ersten Spiel auflaufen wird. Dreierkette? Viererkette? Klar ist für den FC Basel und dessen Trainer Patrick Rahmen nur eines: «Es werden sicher Emotionen kommen, an diesem Hebel werden sie mit Paulo Tramezzani sicher ansetzen.» Aber ob das allein reicht, damit der Italiener auch das Saisonende als Trainer des FC Sion erlebt?

