Neues Album – Ein Singer-Songwriter mit Baselbieter Mundartsongs, die nicht peinlich sind Flavian Graber, Frontmann der Baselbieter Band We Invented Paris, hat sich neu erfunden. Er schafft es, Mundartsongs zu singen, die nicht peinlich sind. Daniel Aenishänslin

«Der eigene Dialekt ist das, was einem absolut am nächsten ist, das Intimste»: Flavian Graber vor seinem Musikstudio in Basel. Fotos: Kostas Maros

Flavian Graber hat seinem Schaffen eine unerwartete Wende gegeben. «Ich will nicht das tun, was vermeintlich Erfolg verspricht, sondern das, was mich fasziniert», sagt er. Der Kopf der Baselbieter Band We Invented Paris wechselt vom Alternative Rock ins Metier der Singer-Songwriter. Am Freitag erscheint sein erstes Mini-Album «Chuchitisch». Mit Texten «in einer Baselbieter Mundart», wie der Titel bereits erahnen lässt. So klingt Liestal.

Nichts sei einem näher als die Sprache, die man im Alltag spreche. Sehr gut fühle sich das an. «Der eigene Dialekt ist das, was einem absolut am nächsten ist, das Intimste; so fühle ich mich am nacktesten, wenn ich singe», sagt Graber. Zu Beginn habe er herausfinden wollen, ob er es überhaupt schaffe, einen Mundartsong zu schreiben, der nicht peinlich wirke. Einen, für den er sich selber begeistern könne.

Grosse Freude habe er entwickelt. An der Sprache und daran, was er zwischen den Zeilen sagen könne. Zwischen den Zeilen, weil er den kulturellen Hintergrund besitze, den die Sprache transportiere.

Kitsch und Brutalität

Am «Chuchitisch», seinem «lyrischen Zentrum», wolle er weder «völlig destruktive» Texte schreiben, noch die Augen vor Dingen verschliessen, die «krumm» laufen. «Ich versuche, Schönheit und Wahrheit zusammenzubringen», erklärt der 36-jährige Liestaler, «Wahrheit ohne Schönheit ist einfach Brutalität, und Schönheit ohne Wahrheit ist Kitsch.» Man müsse dem Leben in die Augen sehen, die Dinge beim Namen nennen.

Einige Videoclips können online bereits gesehen und gehört werden. «Kinoguetschin» beginnt im leeren Liestaler Kino Sputnik. Der Clip ist so geschnitten, dass der Zuschauer unvermittelt an den Küchentisch eines nachdenklichen Flavian Graber geführt wird. Hinter einer Flasche Wein sitzt er. Cabernet Jura und Syrah aus dem Muttenzer Rebberg. Ein Dialekt-Wein, gewissermassen. Text, Musik, Speis und Trank – alles aus eigenem Boden. Oder doch nicht? In «Erdbeeri» fährt er mit einem Uralt-Töffli eine Schachtel Erdbeeren spazieren und beklagt die im Februar aussersaisonal im Supermarkt platzierten Früchte. «Denn bechummi sones liichts Zucke im linke Aug», singt er.

Pandemie verlängert Leben der Band

Mit «Chuchitisch» beginnt ein neues Kapitel in Flavian Grabers Leben, noch ehe er das letzte abschliessen konnte. Die «Tour d’Aurevoir» von We Invented Paris fiel 2020 der Pandemie zum Opfer. Sie wird nun 2021 stattfinden. Am 30. Oktober endet das Projekt mit einem letzten Konzert im Liestaler Guggenheim.

Immer wieder war das Künstlerkollektiv gut für eine Überraschung wie ihre «Tour d’Europe» von 2010, eine Couchsurfing-Tour. Mehr als 40 Gigs spielte es bei Fremden und Bekannten zu Hause. Die Tour ging durch die Schweiz, Österreich, Deutschland, Belgien und die Niederlande.

Aktuell spielt Graber eine Reihe Wanderkonzerte. Das eine mündet in eine Weindegustation im Rebberg, ein anderes in ein Mittagessen im Oltinger Ochsen oder in einen Bettinger Sonnenuntergang. «Wie kann ich auftreten in der Pandemie?», war die Frage, welche die Konzertreihe auslöste.

Seine Mundartsongs seien wie geschaffen für diese Art von Konzert unter freiem Himmel, sagt Graber. «Zuhörmusik» seien sie. Nichts was im Hintergrund plätschern will. Unterwegs komme es zudem zum Zusammenspiel der Musik mit Umgebungsgeräuschen. Flavian Graber sagt, er habe begonnen, hinzuhören, was sich zwischen den Tönen befinde und wie die Stille klinge. «Immer ein wenig anders, aber wunderschön.»

Fragen, die das Leben stellt

Als roh und authentisch bezeichnet Graber seine neuen Songs. Inspirieren lasse er sich vom Leben selbst. Vielleicht von einer Begebenheit, die er im Café beobachten konnte. Oft gehe er den Fragen nach, wie wir unser Leben gestalten, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen. Dann ziehe er sich zurück ins stille Kämmerchen, wo er an den Songs feile, sie bis zu dem Punkt trieben, «wo sie sich selbst tragen».

An die Songs kommt man über Flavian Grabers Internetauftritt. Dort können CDs und LPs aus Vinyl bestellt werden.

Geändert hat sich Grabers Arbeitstechnik. «Früher dachte ich, man könne nur schreiben, wenn einen die Muse küsst.» Heute müsse er beginnen, einfach beginnen, sagt der Vater dreier Kinder. Deshalb verabrede er sich mit sich selbst. Der Termin kommt in die Agenda und wird eingehalten. Unverändert sei, was ihn antreibe: «der Hunger nach Begegnungen mit Menschen in der Musik und durch die Musik». Das Gefühl, etwas geben zu können, was anderen Freude bereite.

Eine unerwartete Wende hat der Liestaler seinem Schaffen zwar gegeben, ein Spurwechsel aber ist es nicht.

