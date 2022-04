Ein Wagnis mit Tradition – Ein sinfonischer Paukenschlag im Stadtcasino Michael Arbenz vom Jazztrio Vein stellt am 24. April sein erstes Konzertwerk vor. Er und Werner Hoppe von der Basel Sinfonietta berichten von den Schwierigkeiten, unterschiedliche Klangkörper zusammenzubringen. Nick Joyce

Werner Hoppe (Basel Sinfonietta), Michael Arbenz (Jazztrio Vein) und Urs Blindenbacher (Offbeat Jazzfestival). Foto: Nicole Pont

Bislang waren kaum Einzelheiten über Michael Arbenz’ erstes Konzertwerk «Symphonic Bop Goes Big» an die Öffentlichkeit gedrungen. An der Medienkonferenz des Jazzfestivals Basel Mitte Februar hatte Arbenz’ Bandkollege Florian Arbenz noch behauptet, keine Auskunft darüber geben zu können, was sein Zwillingsbruder bisher im Auftrag der Basel Sinfonietta geschrieben habe.