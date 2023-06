Basler Cupfinal – Ein Sieg nach Plan Der VfR Kleinhüningen gewinnt den Basler Cupfinal gegen die AS Timau mit 1:0. Alan Heckel

Spielmacher Xhafer Delija (Mitte) erzielte den goldenen Treffer für den VfR Kleinhüningen. Foto: Dominik Plüss

Die mehr als 1000 Zuschauer auf der Lausner Sportanlage Bifang bildeten einen tollen Rahmen für den diesjährigen Final im Basler Cup. Zu sehen bekamen sie in der ersten Halbzeit allerdings über weite Strecken nicht allzu viel. Dem VfR Kleinhüningen und der AS Timau war der gegenseitige Respekt in jeder Szene anzumerken. Der Fokus lag auf der Defensive und einer tiefen Fehlerquote. Und weil das defensive Umschaltspiel bei Ballverlust auf beiden Seiten gut funktionierte, waren gefährliche Offensivaktionen dünn gesät. Einzig ein Aufsetzer aus 25 Metern von Kleinhüningens Spielmacher Xhafer Delija, den Goalie Andre Brito im Nachfassen behändigte, durfte mit etwas Fantasie als Chance bezeichnet werden.

Das ausgeglichene Duell wäre wohl torlos in die Pause gegangen, hätte Sabri Boumelaha in der 42. Minute nicht die Rote Karte gesehen. Der Timau-Abwehrchef brachte als letzter Mann am Boden liegend Dean Ledermann dermassen aus der Balance, dass dieser seinen in der eigenen Hälfte gestarteten Slalomlauf 30 Meter vor dem Tor abbrechen musste. Ein harter, aber vertretbarer Entscheid, der den Favoriten kurzzeitig aus dem Tritt brachte. Denn in der Nachspielzeit leistete sich der regionale Zweitligist eine verhängnisvolle Ungenauigkeit im Aufbauspiel. Delija ging dazwischen und bezwang einen Doppelpass später Brito per Lob.

Hitzige Stimmung

«Die ersten fünf Minuten der Halbzeitansprache habe ich damit verbracht, den Jungs zu vermitteln, dass es immer noch 0:0 steht und wir nicht in Überzahl spielen», erklärte Mergim Bajraktari. Der Trainer des Aussenseiters musste allerdings zur Kenntnis nehmen, dass Timau nach dem Seitenwechsel das Zepter übernommen hatte und sich das Geschehen nun mehrheitlich in der Kleinhüninger Platzhälfte abspielte. «Ich hatte das Gefühl, dass wir gut aus der Kabine gekommen waren», fand Domenico Seminara. Der Aussenverteidiger, der bei Timau auch Sportchef ist, war überzeugt davon, «dass wir den Match auch in Unterzahl gewonnen hätten, wenn das 1:1 gefallen wäre».

Die goldene Gelegenheit zum Ausgleich bot sich nach einer Stunde: Nach einem Foul an Ivan Vasic im Sechzehner zeigte Schiedsrichter Mirnes Hyseni auf den Punkt. Doch weil Marco Aluisi an Semir Erovic, der die Ecke geahnt hatte, scheiterte, ging das Anrennen der Italo-Basler weiter. Klare Tormöglichkeiten blieben weiterhin Mangelware, dafür gab es Aufreger der anderen Art. Der eben erst eingewechselte Aydoan Kciku flog wegen einer Tätlichkeit vom Platz, nachdem er von Seminara provoziert worden war (78.). Dazu lieferten sich Luca Schwab und Thiago Oliveira einen Faustkampf (89.), wurden aber nur mit Gelb bestraft.

Ausgerechnet im Jahr des 100-Jahr-Jubiläums krönte sich der VfR Kleinhüningen zum Basler Cupsieger. Foto: Dominik Plüss

Immerhin hatte jedes Team noch einmal den Torschrei auf den Lippen. Oumar Gaye verpasste nach einem schnellen Konter allein vor Brito das 2:0 für den Drittligisten (71.), während auf der anderen Seite Christ-Vie Kabuemi den Ball zwar an Erovic vorbeispitzeln konnte, der zurückgeeilte Kevin Schiffer aber noch vor der Linie für seinen geschlagenen Torhüter klären konnte (80.). Deshalb änderte sich trotz acht Nachspielminuten nichts mehr am Skore, und der VfR Kleinhüningen durfte – ausgerechnet im Jahr seines 100-Jahr-Jubiläums – den ersten Titel bei den Aktiven feiern.

«Unser Plan ist aufgegangen. Wir wollten uns auf die Defensive konzentrieren und, wenn sich eine Chance

bieten sollte, diese nutzen. Genau so ist es gekommen», freute sich Mergim Bajraktari und sprach von einem Duell auf Augenhöhe. «Wenn Timau gewonnen hätte, wäre es sicher nicht verkehrt gewesen.»

