Alles zum FCB-Spiel gegen Zürich – Ein Sieg dank drei Standards und ebenso viel Köpfchen Aus dem Spiel heraus will dem FCB gegen Zürich weniger gelingen als auch schon. Doch für einmal zeigen sich die Basler nach Standards ausserordentlich effizient. Oliver Gut Linus Schauffert

Zeki Amdouni erzielt nach einem Freistoss von Taulant Xhaka das 2:1 für den FC Basel. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Vor dem Spiel

Im Vergleich zum erfolgreichen Rückspiel gegen Sofia nimmt Alex Frei drei Wechsel in der Startformation vor. Frei, Amdouni und Millar nehmen zuerst auf der Bank Platz. Neu spielen Diouf, Males, und Xhaka von Beginn weg. Und sie bekommen es in Zürich mit ausserordentlich schwierigen Platzverhältnissen zu tun. In der Vorwoche fanden im Letzigrund nämlich zwei Konzerte der Büetzer Buebe statt. Deshalb sieht der Rasen auf der Seite der Gästekurve stark mitgenommen aus.