Ärger wegen geplantem Puff – Ein Sexzimmer in Basels künftigem Vorzeigequartier Die Christoph Merian Stiftung will aus dem Dreispitz ein familienfreundliches Gebiet machen. Und ärgert sich über einen Erotikbetrieb, der an der Lyon-Strasse entstehen soll. Leif Simonsen

«Erotische Dienstleistungen» sind nicht das, was die Christoph Merian Stiftung auf ihrem Areal will. Foto: Andreas Blatter

Auf dem Dreispitz entsteht die schöne neue Welt. Ab 2025 sollen hier 1400 Einwohner Wohnungen beziehen. Cafés, Büros und Gewerbe sowie eine Sekundarschule auf dem Dach der Migros sollen das Areal zu einem modernen, futuristisch anmutenden Quartier verwandeln.

Das sind die Pläne der Christoph Merian Stiftung (CMS), der das Areal, das sich über die Kantonsgrenze hinweg erstreckt, gehört. Aber offenbar gibt es unterschiedliche Interpretationen davon, was es mit der angepeilten «gemischten Nutzung» auf sich haben soll. An der Lyon-Strasse 16 auf dem Dreispitz Nord soll im 1. Stock ein Zimmer «zur Erbringung erotischer Dienstleistungen» vermietet werden, wie einem Baugesuch zu entnehmen ist. Betrieben wird dieses Sexzimmer von der Erlebnisräume GmbH mit Sitz im Kanton Zug – einer Firma, die die Öffentlichkeit scheut. Die Korrespondenz führt die Erlebnisräume GmbH über eine Softwareprodukte-Firma in Baar.