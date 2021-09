Reinacher Kabelnetz – Ein Selbstläufer nach dem jahrelangen Hickhack? Nach unzähligen Querelen hat die Stimmbevölkerung das letzte Wort, ob die Gemeinde das Netzwerk verkaufen soll. Tobias Gfeller

Die Prattler Improware AG hat der Gemeinde Reinach ein lukratives Angebot für den Kauf des gemeindeeigenen Kabelnetzes gemacht. Foto: Keystone

Seit Anfang Jahr ist die Prattler Improware AG als Provider für den Betrieb des Reinacher Kabelnetzes zuständig. Nun soll es auch in den Besitz des privaten Unternehmen, das in der Region stetig Marktanteile dazugewinnt, übergehen. Der diesbezügliche klare Beschluss von 34 zu 4 Stimmen des Einwohnerrats vom vergangenen Mai unterstand dem obligaten Referendum, weshalb es am kommenden Sonntag zur Volksabstimmung kommt.

Das Ja an der Urne scheint ein Selbstläufer zu sein. Ein Abstimmungskampf, der diesen Namen auch verdient hätte, fand nicht statt. Es gab keine Nein-Plakate, und der Gemeinderat musste keinem Nein-Komitee Platz in der Abstimmungszeitung einräumen. Bereits an der besagten Einwohnerratssitzung im Mai war zu spüren, dass der Wille, endlich einen Schlussstrich unter die gefühlt «unendliche Geschichte» zu ziehen, gross ist. Die Stimmen, die an die Bedeutung des Kabelnetzes in Gemeindebesitz als Service public erinnerten, blieben klar in der Unterzahl.