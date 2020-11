Monatswetter Oktober – Ein sehr nasser und trüber Monat Zahlreiche Kaltfronten – viel Niederschlag und kühle Temperaturen. Ambros Werner

24. Oktober 2020 – in einem eher trüben Monat mal ein erfreulicher Lichtblick! Foto: Pascale Schorno

Der diesjährige Oktober war vorwiegend tiefdruckbestimmt. In der ersten Monatshälfte wurde an der

meteorologischen Station Basel-Binningen fast täglich Niederschlag registriert. Einzig am 8. Oktober

sorgte ein Ausläufer eines Azorenhochs für trockene Verhältnisse in der Nordwestschweiz. Nach einer

trockenen Phase zur Monatsmitte war die Witterung in der Nordwestschweiz auch in der zweiten

Monatshälfte von Tiefdruckdurchgängen geprägt.

Dieses Jahr werden die Tiefdruckgebiete in Europa mit weiblichen Vornamen benannt. Die Namen

werden in alphabetischer Reihenfolge vergeben. Ende September hat der fünfte Durchlauf in diesem

Jahr begonnen. Anfang Oktober war Brigitte in Basel wetterwirksam. Bis Ende Monat folgten Cathrin,

Doris, Esther, Foelke, Gisela, Helga, Imka, Jadranka, Katja, Lucy, Marola und Nina.