Basler Monatswetter – Ein sehr milder und sonnenreicher September Nach dem trüben August zeigte sich der Sommer doch noch. Zur grossen Freude vieler. Ambros Werner

Kein Wölkchen am Himmel. Der September entschädigte für den miesen August. Foto: Pascale Schorno

Bereits zu Beginn des ersten Herbstmonats brachte Hoch Gaya viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in die Nordwestschweiz. Nach einer Serie von Sommertagen stieg die Temperatur an der meteorologischen Station Basel-Binningen am 8. September auf 28,6 Grad Celsius. Insgesamt wurden im vergangenen September 11 Sommertage mit Tageshöchstwerten über 25 Grad Celsius verzeichnet.

Nach einem Zwischentief verlängerte ab dem 11. September ein weiteres Hochdruckgebiet den Spätsommer. Bis zum 18. September beliefen sich die Tagesmaxima immer deutlich über der 20-Grad-Marke.