Basler Monatswetter – Ein sehr milder Jahresbeginn Entgegen der langjährigen Norm: zahlreiche Nebeltage und wenig Niederschlag im Januar. Ambros Werner

Blick von der Sissacherfluh am 9. Januar. Foto: Pascale Schorno

Der Start ins neue Jahr war äusserst mild. An den ersten drei Januartagen wurden in Basel Tageshöchstwerte im zweistelligen Bereich verzeichnet. Das Monatsmaximum wurde am 4. Januar erreicht. An der Meteorologischen Station Basel-Binningen wurde ein Tageshöchstwert von 18,5 Grad Celsius gemessen. Seit Messbeginn im Jahr 1755 ist das der zweithöchste Januarwert dieser Messstation.