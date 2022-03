Kommentar zum russischen Strategiewechsel - Ein Segen für Kiew – und ein Fluch für den Osten

Die militärischen Aktionen rund um Kiew sollen «radikal» reduziert werden: Ein ukrainischer Verteidiger in Kiew. Foto: Sergey Dolzhenko (EPA)

Russland hat bereits am Freitag eine Reduktion seiner militärischen Ziele angedeutet und erklärt, sich bei seiner «Militäroperation», wie Moskau den Krieg in der Ukraine nennt, auf die Gebiete in den ostukrainischen Regionen Donezk und Luhansk zu konzentrieren. Nun hat Vizeverteidigungsminister Alexander Fomin daraus die logische Konsequenz gezogen und eine «radikale Reduktion» der militärischen Aktivitäten um die Hauptstadt Kiew und die Region Tschernihiw angekündigt, die für den Vorstoss auf die Hauptstadt eine zentrale Rolle spielt.