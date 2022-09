Grösster Schweizer Sportanlass – Ein «Schwingplatz» zur Erinnerung an das ESAF in Pratteln Die Gemeinde Pratteln hat im Nachgang ans ESAF einen Erinnerungsort in Form eines «Schwingplatzes» geschaffen. Anlässlich einer kleinen Feier wurde der Platz zusammen mit dem Schwingklub Pratteln festlich eingeweiht. Tobias Burkard

Die Arbeitsgruppe, die den Platz ermöglich hat: v.l.n.r Sandra Meier, Sandra Felber-Klotz, Philippe Doppler, Verena Walpen-Wolf, Andrea Sulzer Foto: pratteln.ch

Hier treffen Bundesräte auf lokale Schwingfans: Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest ist der grösste Schweizer Sportanlass. Alle drei Jahre werden bis zu 300’000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Dieses Jahr fand der Anlass in der Baselbieter Gemeinde Pratteln statt. Die Begeisterung darüber war gross, der Anlass ein voller Erfolg.

Wie die Gemeinde Pratteln in einer Mitteilung schreibt, wurde nun ein Erinnerungsort an dieses spezielle Fest geschaffen: «Mit Freude erinnern wir uns an den grössten Schweizer Sportanlass direkt vor unserer Haustür. Pratteln putzte sich für das grosse Fest heraus, hat den multikulturellen Austausch gefördert und hiesige Schwinger in Szene gesetzt. Damit wir uns auch in den kommenden Jahren an diese überwältigenden Tage erinnern, haben Bürger- und Einwohnergemeinde neben dem Parkplatz des Vita-Parcours einen speziellen Erinnerungsort in Form eines «Schwingplatzes» geschaffen.»

Brunnen mit Symbolkraft

Diesen Mittwoch fand die Einweihung des Platzes statt: «Anlässlich einer kleinen Feier wurde der Platz zusammen mit dem Schwingklub Pratteln festlich eingeweiht. Lars Voggensperger, Kranzschwinger, und Luca Weisskopf, Nachwuchsschwinger, bereicherten den Anlass. Lars Voggensperger berichtete im Interview mit Urs Lanz, Vizepräsident des Präsidialausschusses, von den unbeschreiblichen Emotionen als Kranz-Gewinner», schreibt die Gemeinde weiter.

Brunnen und Schwinger, das gehöre einfach zusammen, wird im eigens veröffentlichten Video erklärt. Neben dem ESAF-Brunnen aus dem Athletendorf besteht der «Schwingplatz» aus Infotafeln, und den zwei Schwingelementen «Langhanteln und Schwing-Stamm». Damit an den Geräten richtig trainiert wird, gibt’s ein Trainings-Video, welches über einen QR-Code auf der Website

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen, den Schwingplatz zu besuchen: «Tauchen Sie nochmals ein in die ereignisreiche, sportlich-spannende und musikalisch-einzigartige Festzeit. So schnell kommt das ESAF nicht wieder in unseren Kanton. Lassen Sie es noch etwas in unseren Herzen und Köpfen behalten», so die Gemeinde.

Fehler gefunden?Jetzt melden.