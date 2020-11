Aufgrund der Pandemie wird der Sport wieder stark eingeschränkt. Ist Schwimmen eine Sportart, die während der Corona-Massnahmen gut betrieben werden kann?

Das gestaltet sich eher schwierig, da wir so viel wie möglich ins Wasser müssen. Während des Lockdown wurden alle Hallenbäder geschlossen. Das war für uns ziemlich unvorteilhaft, da wir es bereits spüren, wenn wir nur vier Tage nicht geschwommen sind. Das ist vergleichbar mit einem Kranken, der ein paar Tage ans Bett gefesselt ist. Die ersten Schritte fühlen sich danach auch komisch an. Genauso ist es, wenn man nach einer Pause wieder ins Becken steigt. Wir Schwimmer sind wie Fische, wir überleben nicht lange an Land. Ich hoffe sehr, dass wir nicht wieder in eine solche Situation geraten.