Nachhaltige Kinderkleider – Ein Schweizer Vater gründet eine Firma mit einem verrückten Ziel Franz Bittmann stellt teurere und dafür robustere Kinderkleider her – und hat damit Erfolg. Ursina Haller (Das Magazin)

Diese Namuk-Kleider haben den Stresstest hinter sich: Alle Produkte des Labels werden von Kindern auf ihre Belastbarkeit geprüft. Foto: Horatiu Sovaiala/Carnation

Noch nie landeten so viele Pullis, Hosen oder Schuhe in der Kleidersammlung wie im vergangenen Jahr. Im Frühling, als das Land im Lockdown war, entsorgten Schweizerinnen und Schweizer binnen zwei Monaten 3000 Tonnen Textilien mehr als üblich, zeitweise sollen die Lagerbestände der Textilsammler weltweit dreimal so hoch gewesen sein wie in den Vorjahren. Als wir nicht mehr ins Restaurant, ins Theater oder in den Club konnten, aber dringend ein befreiendes Erlebnis brauchten, war da zum Glück noch der Kleiderschrank.

Dieser ist in den letzten zwanzig Jahren stetig voller geworden. Im Wissenschaftsmagazin «Nature» war zu lesen, dass wir rund 60 Prozent mehr Kleidung kaufen als noch im Jahr 2000, wobei wir gemäss Greenpeace die Hälfte davon spätestens nach drei Jahren wieder ausmustern.