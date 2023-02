Hoodies statt Business-Anzüge – Ein Schweizer macht Boss wieder gross Mit einem Staraufgebot und einem neuen Logo bricht die Marke Boss plötzlich wieder Umsatzrekorde. Hinter dem Erfolg steckt ein neuer Chef aus der Schweiz, Daniel Grieder. Dennis Braatz

Verhalf der Kleidermarke zu einem unerwarteten Comeback: Der Schweizer CEO Daniel Grieder. Foto: Boss

«Bosses aren’t born. They are made.» So kündigte die Hugo Boss AG vor rund drei Wochen auf Instagram ihre neue Kampagne an. Botschaft etwa: Auch wenns mal nicht so läuft, bald kannst du wieder oben sein. Gut möglich, dass sich das deutsche Unternehmen damit auch ein bisschen selbst gemeint hat.