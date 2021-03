Starkes Debüt – jetzt auf Deutsch – Ein schwedischer Riese im Wilden Westen «In der Ferne» von Hernan Diaz war 2018 in den USA für den Pulitzerpreis nominiert. Es ist eine Geschichte voll Härte, Verzweiflung und Einsamkeit. Markus Wüest

Hakan kommt bei seiner Odyssee auch durch die Wüsten Utahs im Westen der USA. Foto: Utah.com

Hernan Diaz wurde in Argentinien geboren, wuchs in Schweden auf, studierte in Buenos Aires und London und arbeitet heute am Hispanic Institute der Columbia University in New York. Ein illustrer Werdegang über Grenzen hinweg.

Die Hauptfigur in Diaz’ Debütroman «In der Ferne» muss weniger Hürden nehmen, dafür unvorstellbar hohe: Hakan Söderström, gerade erst der Kindheit entwachsen, verlässt irgendwann im 19. Jahrhundert zusammen mit seinem Bruder sein Heimatland Schweden.

Auf dem Weg in die USA wird er von Linus getrennt, gelangt mutterseelenallein nach Kalifornien statt wie geplant nach New York und gerät im Land der Hoffnung von einer hoffnungslosen Situation in die nächste.