Tierpark Lange Erlen lädt zum Fest – Ein Schwanenmord und Sonntagskonzerte In seinen 150 Jahren hat sich die «Tierli-Erle» vom Stadtwald zum Themen- und Bildungspark gewandelt. Jetzt soll noch der Wolf einziehen. Dominik Heitz

Für einen Moment findet beim Publikum der Fotograf mehr Interesse als die Volieren – der gut besuchte Tierpark Lange Erlen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Foto: Staatsarchiv Basel-Stadt, NEG A 1681

Der Wolf – nichts weniger als dieses Raubtier will sich der Tierpark Lange Erlen im Rahmen seines 150-Jahr-Jubiläums zum Geschenk machen. Bereits sind für dieses Projekt, das mit rund vier Millionen Franken veranschlagt wird, Spenden im Gesamtwert von 500’000 Franken zusammengekommen.

Zur Zeit, als der Tierpark Lange Erlen im Jahr 1871 gerade seinen Anfang nahm, verschwand der Wolf in der Schweiz aus seinen letzten Rückzugsgebieten: 1870 aus dem Wallis, 1872 aus dem Tessin und 1874 aus Solothurn. Die heutigen Tierparkverantwortlichen nehmen also quasi die Gründung der «Tierli-Erle» und das gleichzeitige Verschwinden des Wolfs zum Anlass, um dem einst überall in Europa aufgetretenen Raubtier wieder Nachachtung zu verschaffen.

