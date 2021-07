Überlebenszeichen aus Basel - Ein schönes Hotelmärchen

Basel ist eine oft unterschätzte Marke. Firmen wie Coop setzen aber trotz Corona-Krise weiterhin auf sie. Das sollte Mut machen. Foto: Nicole Pont

Messe-Schweiz-Investor James Murdoch setzt ganz bewusst auf die Marke Basel. Er glaubt, dass sie vielfach noch unterschätzt wird. In der Tat ist die Art nicht die Art Hongkong oder Miami, sondern die Art Basel in Hongkong oder Miami. Auch angehende Fussballstars geben regelmässig zu Protokoll, wenn sie ans Rheinknie ziehen, dass der FCB eben ein grosser, international renommierter Verein sei. Sie liegen mit ihrer Einschätzung richtig. Auch der Grossverteiler Coop weiss, was er an Basel hat. Er hat hier seinen Hauptsitz, und er hat hier in aller Stille eine kleine Hotelkette aufgebaut. Bâle Hotels beruft sich auf den Stadtnamen und hat sich mit dem Victoria beim Bahnhof, dem Pullman Basel Europe und neu dem Viersternhaus Märthof ebenfalls klar positioniert.

Weiter nach der Werbung