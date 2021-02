Neueröffnung in der Pandemie – Ein Schloss mit Labor und Eismaschine Das Kleinbasel hat ein neues Angebot für Süssgebäck und Kaffee. Das Café Castelrosso setzt auf experimentierfreudige Handarbeit. Mirjam Kohler

Ein Steckenpferd des Castelrosso sind die Schoggiweggli. In seinem Labor tüftelt Tomi Schoch an der Rezeptur. Foto: Dominik Plüss

Im Gewerkschaftshaus an der Rebgasse, dem Sitz der Basler Linken, hat ein Schloss eröffnet, ein rotes: das Castelrosso. Prunkvoll kommt das neue Café nicht daher, im Gegenteil. Hier ist Bodenständigkeit und eigene Handarbeit angesagt. «Hausgemacht: Weggli, Glace ...» verspricht die Aufschrift auf der Glasfront des Lokals. «Das ist Wirten im Bagatellbereich», sagt Inhaber Tomi Schoch – und untertreibt damit masslos.

Schoch, bisher vor allem in genossenschaftlichen Betrieben wie dem Hirscheneck oder dem Kult-Eislokal Acero tätig, hat mit dem Castelrosso sein Herzensprojekt verwirklicht. «Ich wollte mein eigenes ‹Labor›, in dem ich Sachen ausprobieren und weiterentwickeln kann», sagt er. Die Arbeitstage von Schoch und seinen Mitarbeitenden im Café sind lang. Ab 6 Uhr bäckt er seine Ware, ab 9 Uhr empfängt er Kundschaft, um 18 Uhr schliesst der Laden, danach wird geputzt und aufgeräumt. Doch ihn stört das nicht: «Ich freue mich, das tun zu können, was mir wirklich Spass macht.» Süssgebäck, Sandwichs, Glace: «Da habe ich natürlich starke Einflüsse vom Acero mit drin», sagt er. Suppen, Getränke – alles möglichst nachhaltig und regional, vieles biologisch, einiges vegan, die Preise fair.