Der Güterverkehr in den Schweizerischen Rheinhäfen ist im ersten Quartal um ein Fünftel eingebrochen. «Bereits im März begann sich der Corona-Effekt zu zeigen», sagt André Auderset, Geschäftsführer der Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft SVS in Basel. Er stelle in allen relevanten Gütersparten Rückgänge fest. Offen ist, ob der Peak bereits erreicht ist oder dies erst im zweiten Quartal der Fall sein wird. Problematisch sei, dass man die Dauer der Krise noch nicht abschätzen könne und deshalb die Planbarkeit fehle. Während Auderset als Verbandsvertreter bei den Mitgliederfirmen aktuelle Umfragen im Hafen durchführt, publiziert die Eidgenössische Zollverwaltung ihre Zahlen erst im Folgequartal.