Glück im Corona-Unglück – Ein Schicksalsschlag wird zur grossen Chance Plötzlich war die Schuhverkäuferin Susanne Dunkel arbeitslos – und das mit über 50 Jahren und mitten in einer Pandemie. Wie die Geschichte dennoch glücklich endet. Dina Sambar

Jetzt kann sie wieder strahlen – Susanne Dunkel in ihrem Schuh- und Taschenladen Bailarina am Spalenberg. Foto: Dominik Plüss

Susanne Dunkel hat es hart getroffen. Ende September wurde die 52-jährige Verkäuferin auf die Strasse gestellt. Der Schuhladen, in dem sie als Filialleiterin arbeitete, machte wegen Corona dicht. «Als mein damaliger Chef mir mitteilte, dass er den Laden schliesst, hatte ich Panik. In meinem Alter und mit all den Verkäufern, die arbeitslos sind, war ich mir sicher, dass ich in der momentanen Krise kaum mehr einen vergleichbaren Job finden würde.» Als alleinerziehende Mutter hatte es auch schon Zeiten gegeben, in denen Susanne Dunkel Sozialhilfe beziehen musste. Das wollte sie auf keinen Fall wieder tun müssen.