Regierungsrat Lukas Engelberger macht einen Rückzieher und erlaubt die Aufzeichnung und Ausstrahlung von Schnitzelbänken auf Telebasel doch. Foto: Dominik Plüss

Es war ein Verbot zu viel. Die Fasnacht abzusagen? Verständlich. Das Vereinsleben per Versammlungsverbot zum Stillstand zu bringen? Wird mürrisch akzeptiert. Aber die Aufzeichnung und Aufnahme von Schnitzelbänken in einem Studio und unter strengsten Schutzmassnahmen zu verbieten? Das ging zu weit. Lukas Engelberger geriet unter grossen Druck seitens der Basler Bevölkerung, der Schnitzelbank-Gesellschaften und wohl auch des Baselbieter Gesundheitsdirektors Thomas Weber, der mit dem Gedanken spielte, Telebasel Asyl zu gewähren. Ob er auch von Neu-Regierungsrat und Schnitzelbänkler Kaspar Sutter hinter verschlossenen Rathaustüren noch was zu hören bekommen hat, wissen wir nicht.