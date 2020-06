MGrenzen auf für die Kunst – Ein Russe im Paris der Belle Epoque Das Musée des Beaux-Arts von Mulhouse präsentiert die Werke des Szenenmalers Léon Zeytline – ab Montag dürfen auch Schweizer Kunstliebhaber die Ausstellung besuchen. Peter Burri

In «La Vie parisienne» zeigt das Musée des Beaux-Arts in Mulhouse die Gemälde von Léon Zeytline. Illustration: Léon Zeytline

Kaum war die Ausstellung «La vie parisienne» eröffnet, musste sie Corona-bedingt schliessen. Jetzt ist das lauschige Musée des Beaux-Arts in Mulhouse wieder zugänglich. Und da es ohnehin kein Massenpublikum anzieht, kann man einen Besuch wieder risikolos wagen. Und mit Gewinn, wenn man sich für Kunst interessiert, die es zwar nie in die vorderen Ränge schaffte, aber trotzdem von starker Bildwirkung ist.

Vom Paris der Belle Epoque war nicht nur Henri de Toulouse-Lautrec fasziniert. 1906, fünf Jahre nach dessen frühem Tod, zog diese mondäne Welt auch den 1885 auf der Krim geborenen Maler Léon Zeytline magisch an, der an der Moskauer Akademie studiert hatte. Ihn begeisterten nicht nur die berühmten Cafés wie das Flore und das Nachtleben, sondern auch die Boulevards der Metropole. Da stauten sich – neben Kutschen und Massen von Fussgängern – nun bereits die kantigen schwarzen Automobile.

Bedenkt man, dass in jene Zeit bereits die Anfänge des Kubismus fallen, ist Zeytline freilich alles andere als ein moderner Maler. Er trumpft mit einem Realismus auf, der manchmal fast fotografische Genauigkeit erreicht. Seine grossformatigen Szenen aus dem Amüsierbetrieb gleichen Film-Stills. Da schiebt ein Monsieur mit Zylinder etwa einer locker bekleideten Dame ein Billet-doux ins Strumpfband. Auf dem Gemälde «Actualités chez Maxim’s» flüstert ein anderer Herr, über den Tisch vorgebeugt, seiner Begleiterin lüstern das neuste Gerücht ins Ohr.

Doch da gibt es auch Momente von grosser Verlorenheit. So wirft uns beim Betrachten von «La cigarette après le dessert» eine Schöne in rotem Kleid, mit Hut und Zigarette einen Blick zu, der ins Leere zu gehen scheint und dennoch von einer irritierenden Intensität ist, während ihr Kavalier mehr erschöpft als verträumt Richtung Stuhlkante rutscht – hat er zu viel getrunken, denkt er bloss an die Rechnung oder wurde ihm eben bewusst, dass er bei seiner Begleiterin keine Chance (mehr) hat?

Zeytline hält das städtische Treiben des vorletzten Jahrhundertumbruchs in Öl auf Leinwand fest. Illustration: Léon Zeytline

Das sind schon starke Momente, die Zeytline da in Öl auf die Leinwand bannt. In seinen veristischen Stadt- und Strassenbildern gerät sein Stil etwas arg in verschwommenes Flimmern. Doch auch da bringt der Maler vitale Dynamik ins Bild. Man hat den Eindruck: Die Menschen sind vor der monumentalen Kulisse von Oper, Petit und Grand Palais oder Eiffelturm in ständiger Bewegung.

In Mulhouse behauptet niemand, mit Zeytline einen grossen vergessenen Künstler entdeckt zu haben. Das intime Musée des Beaux-Arts, im 19. Jahrhundert entstanden auf Betreiben der damaligen Elsässer Industrie-Barone, die sich der Kunst ihrer Zeit zuwandten, arbeitet immer wieder regionale Themen auf.

So auch mit dieser unerwarteten Zeitreise, die einem russischen Bonvivant gilt, der sich nach seinen Pariser Eskapaden in Saint-Louis zur Ruhe setzte und 1962 in Mulhouse starb. Im ersten Raum begleitet das Museum sein Werk mit Paris-Motiven aus seiner Sammlung, die eine ganz andere Sprache sprechen: Malerei, die in ruhigeren Tönen die Stadt eher als bebaute Landschaft aufspürt und sich vom 19. Jahrhundert definitiv verabschiedet.