Premiere für Marco Schällibaum – Ein Routinier führt die rotblauen Talente In der ersten Runde der Promotion League trifft die U-21 des FC Basel auf die Black Stars. Für Marco Schällibaum ist es das erste Pflichtspiel als Trainer der U-21. Luc Durisch

Marco Schällibaum soll seine Spieler auf höhere Aufgaben vorbereiten. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Marco Schällibaum hat in seiner Trainerkarriere schon so einiges erlebt. Seit er 1994 ins Trainermetier eingestiegen ist, hat Schällibaum in zwölf Clubs gearbeitet und ist bei weit über 400 Spielen als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie gestanden. Und trotzdem ist der 59-Jährige vor dem Saisonauftakt noch immer ein wenig nervös. Schällibaum sagt: «Wenn ich diese Anspannung nicht hätte, würde ich meinen Job nicht gerne machen.» Besonders ist der Start in die neue Promotion-League-Spielzeit dieses Jahr für ihn auch deswegen, weil es das erste Pflichtspiel seiner neuen Mannschaft ist. Seit diesem Sommer steht Schällibaum bei der Basler U-21 an der Seitenlinie.

Und die Auftaktpartie hat es gleich in sich. Denn es kommt zum Derby gegen die Black Stars (Samstag, 17 Uhr, Buschweilerhof). Auf die Frage, ob ein Derby ein idealer Start in die Saison ist, erwidert Schällibaum lachend: «Das müssen Sie mich nach dem Spiel noch einmal fragen.»

Der 59-Jährige erwartet eine spezielle Partie gegen einen starken Gegner. Doch nach einer gelungenen Vorbereitung geht man beim FCB mit einem guten Gefühl in den ersten Ernstkampf. «Zwar waren die vier Wochen kurz, doch wir konnten unsere Pläne durchziehen. Die Mannschaft verfügt über grosse Qualität und starke Charaktere», ergänzt Schällibaum. Auch als Team sei man in dieser Zeit zusammengewachsen.

Die U-21 des FCB, hier mit Sebastien Moulin , will den Schwung einer guten Vorbereitung mit in die Saison nehmen. Foto: Dominik Plüss

Ausserdem will man auf dem Campus die Aufbruchsstimmung nutzen, die durch den Besitzerwechsel aufgekommen ist. Man spüre wieder mehr Demut auf der Brügglinger Ebene, mehr Stolz, die rotblauen Farben zu tragen, erzählt Schällibaum, der neben seiner Tätigkeit als U-21-Trainer oftmals als Berater in wichtige Entscheidungen eingebunden wird.

Die Aufgabe

Die Ziele für die neue Saison sind jedenfalls hochgesteckt. Wie von allen seinen Vorgängern wird auch von Schällibaum verlangt, möglichst viele Spieler auf höhere Aufgaben vorzubereiten. Dafür braucht es neben der fussballerischen Ausbildung auch viel Arbeit im mentalen Bereich. «Die Jungs brauchen Demut, Geduld und den Willen, sich durchzusetzen. Das müssen wir als Trainer ihnen vorleben», sagt Schällibaum.

Klar ist jedoch: Der Weg in die erste Mannschaft des FCB dürfte sich für die Junioren schwieriger gestalten als zuletzt. Das sieht der 59-Jährige ähnlich. Doch es ist auch so, dass der Club weiterhin auf seine Junioren angewiesen ist, will er das strukturelle Defizit auffangen und neue Identifikationsfiguren schaffen.

Die sportlichen Vorgaben sind hingegen weniger klar umrissen. Schällibaum sagt lediglich, dass man vorne mitspielen und dominant auftreten wolle. Intern seien aber bei einem Trainingslager im Wallis konkretere Ziele definiert worden.

Von seiner Mannschaft möchte der U-21-Trainer, der sich trotz seiner Zürcher Herkunft zu 100 Prozent als Basler fühlt, jedenfalls sehen, dass sie bereit ist, alles zu geben, ihre jugendliche Energie auf den Platz bringt, nach vorne spielt und das Spieldiktat stets an sich reisst.

Der Gegner

Dies werden die Black Stars beim Auftaktspiel zu verhindern versuchen. Die Schwarzsterne und Trainer Samir Tabakovic mussten in der vergangenen Saison die Rückrunde in der Abstiegsgruppe bestreiten, weil sie den Saisonstart verschliefen. Trotz Sieg im ersten Spiel gegen den späteren Absteiger Münsingen holten sie nur gerade vier Zähler aus den ersten acht Partien. Deutlich zu wenig für den ambitionierten Club.

Ein solcher Fehlstart soll sich dieses Jahr nicht wiederholen. Die Vorbereitung scheint jedenfalls geglückt. Von sechs Testspielen konnte das Team von Tabakovic fünf Partien für sich entscheiden. Einziger Wermutstropfen: Das letzte Vorbereitungsspiel gegen Ligakonkurrent YF Juventus ging deutlich mit 0:3 verloren. Ein Dämpfer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Denn im Gegensatz zu den Schwarzsternen geht der Basler Nachwuchs mit dem Selbstvertrauen eines 6:1-Erfolges gegen die Alterskollegen von St. Gallen ins Derby zum Saisonauftakt.

Die Black Stars wollen sich gegen den FCB keineswegs verstecken. Foto: Dominik Plüss

Der Promotion-League-Service Infos einblenden 1. Runde: Samstag, 16 Uhr: Bavois - Biel-Bienne, Cham - Sion U-21, YF Juventus - Etoile Carouge, Brühl - Zürich U-21, Breitenrain - Rapperswil-Jona. 17 Uhr: Black Stars - FC Basel U-21 (Buschweilerhof). 17.45 Uhr: Bellinzona - Young Boys U-21. 20 Uhr: Chiasso - Stade Nyonnais. Das Kader der Black Stars:Torhüter: Oberle, Thürkauf, Rosenblatt. – Verteidigung: Mumenthaler, Sevinc, Edwige, Farinha, Fischer, Jankowski, Xheladini, Ercin, Dalibor Zunic, Dejan Zunic. – Mittelfeld: Fazlija, Ait Jloulat, Ingold, Kaufmann, Adamczyk, Salvatore, Muzangu, Kiendrebeogo, Ferreira, Uruejoma, Rapold, Yilmaz. – Sturm: Babovic, Mushkolaj, Türkes. Zuzüge: Rapold (Binningen), Jankowski (FCB U-21), Ingold (Muttenz), Ait Jloulat (GC U-17), Xheladini, Yilmaz (beide eigene Jugend).Abgänge: Ahmeti (Concordia), Schreiber (Liestal), Iberdemaj, Saliji, Covella, Gaudiano (alle keine Angabe). Das Kader der U-21: Torhüter: Kissling, Rustemi, Spycher. – Verteidigung: Eraslan, Gradaille, Lurvink, Musai, Okafor, Schweizer, Vukelić. – Mittelfeld: Ejupi, Gubinelli, Karatas, Krasniqi, Moulin, Spaqi, Spataro, Stajic, Stevanovic, Vishi, Vogt, Winkler, Xhemaili. – Sturm: Hunziker, Jaiteh, Manis, Pergjoka, Samba.Zuzüge: Eraslan, Hunziker, Jaiteh, Karatas, Kissling, Krasniqi, Musai, Okafor, Pergjoka, Rustemi, Spaqi, Spycher, Vukelic, Winkler, Xhemaili (alle U-18), Vogt (GC U-21).Abgänge: Pululu, Fazlic, Glaus, Levante, Vesco, Jakob (alle offen), Jankowski (Black Stars), Suter (Rapperswil).

