Riccardo Calafiori zum FCB – Ein Römer für die linke Flanke, der für Druck im Zentrum sorgt Mit dem Zuzug Riccardo Calafioris hat sich der FCB eine Nummer 1 für die linke Abwehrseite geholt. Damit entbrennt vor allem der Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung. Oliver Gut

Riccardo Calafiori hat bereits Bekanntschaft mit dem Schweizer Fussball gemacht – wie hier 2020 im Europa-League-Vergleich mit den Young Boys. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Der Fussball kennt seine eigenen Dynamiken. Und beim FC Basel, da geht die jüngste Dynamik gerade so: Rotblau verpflichtet am letzten Transfertag einen 20-jährigen Italiener von der AS Roma, damit dieser die linke Abwehrflanke dichtmacht. Und den Druck, der davon ausgeht, werden weniger die drei anderen Linksverteidiger im Kader, sondern die drei Innenverteidiger spüren.