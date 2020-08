Stadtjäger – Ein Ritt durch den Himmel Basel steckte gerade in den Krisenjahren, als die Regierung 1936 das Gottfried-Keller-Schulhaus mit der Sonnenuhr von Charles Hindenlang einweihte. Dominik Heitz

Ein Pferd scheint auf seinem Rücken das Zifferblatt zu tragen – und ringsum grosse und kleine Sterne. Foto: Dominik Heitz

Die Uhr hat heute wieder geschlagen – zum Start der Schule nach den Sommerferien. Die Uhr an der Vorderfassade des Gottfried-Keller-Schulhauses schlägt indes nicht. Sie schweigt. Ihr sogenannter Zeiger bewegt sich still von Zahl zu Zahl und ist dabei auf die Sonne angewiesen, denn ohne Licht kein Schatten – und ohne Schatten keine Zeitangabe.

Die Sonnenuhr am Gottfried-Keller-Schulhaus hat im Jahr 1936 der Basler Künstler Charles Hindenlang in Sgraffito-Technik geschaffen: Ein rennendes Pferd scheint auf seinem Rücken das Zifferblatt zu tragen. Oder wird es vom Artisten gehalten, der auf dem Hinterteil des Pferdes balanciert? Es ist ein Ritt durch den Himmel – ringsum grosse und kleine Sterne.

Im gleichen Schulhaus sind vom selben Künstler noch zwei weitere Sgraffiti in Rot zu sehen. Sie befinden sich an den Seitenwänden in der Vorhalle. Das eine trägt den Titel «Winterspiele» und zeigt Schlittschuhläufer und Eishockeyspieler; das andere nennt sich «Sommerspiele» und stellt Schwimmathleten und Kanufahrer dar, die von einem sitzenden Pudel beobachtet werden.

Als Name des Schulhauses stand auch Arnold Böcklin zur Diskussion. Doch die Regierung zog Gottfried Keller vor.

Das Schulhaus war damals in den 1930er-Jahren wegen der starken Bevölkerungszunahme und der intensiven Bebauung der Stadt dringend nötig. Allein im Gotthelf-Quartier wuchs die Bevölkerung zwischen 1920 und 1930 um 2000 Einwohner an. Entworfen von Kantonsbaumeister Julius Maurizio war das Schulhaus konzipiert für sieben Klassen der Knabenprimarschule mit maximal 48 Schülern pro Klasse, vier Klassen der Knabensekundarschule und elf Klassen der Knabenrealschule mit maximal je 36 Schülern. Maurizio hatte zusätzlich noch eine Schwimmhalle vorgeschlagen, doch der Regierungsrat verzichtete aus Spargründen; man steckte in den Krisenjahren. Und so entstand am St.-Galler-Ring 101 «im Wesentlichen der heutige sachliche, nüchterne, kasernenartige Bau ohne irgendwelche Architektenambitionen», schrieb 1986 Paul Meier, damals ehrenamtlicher Mitarbeiter im Archiv der Basler Denkmalpflege.

Als am 16. Mai 1936 der Schulhausneubau feierlich eingeweiht wurde, trafen sich anschliessend Regierungsräte und geladene Gäste im Hotel Metropole zu einem Abendessen, das 6.50 Fr. pro Person kostete und eine Potage Oxtail, ein Filet de Sole, eine Poularde de Bresse garnie Princesse und eine Charlotte Russe beinhaltete.

Der Name des neuen Schulhauses hatte die Regierung übrigens erst kurz vor der Einweihung festgelegt. Zur Diskussion gestanden war auch Arnold Böcklin. Doch wegen der Nähe der gleichnamigen Strasse und um einen der grössten Schweizer Dichter zu ehren, zog man den Namen Gottfried Keller vor.