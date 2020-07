Traurig für alle Kinder, eine Katastrophe für die Betriebe: In diesem Jahr findet in Basel keine Herbstmesse statt. Foto: Pino Covino

Nun also auch noch die Herbstmesse. Nachdem im ganzen Land sämtliche Grossveranstaltungen frühzeitig die Segel gestrichen haben, vollzieht auch die Basler Regierung den Schritt und kappt den wichtigsten Event einer ganzen Branche. Spätestens nach all den Diskussionen rund um die Verbreitung des Coronavirus bei Partys und in Clubs überrascht die Absage der Herbstmesse niemanden mehr. Es ist schwer vorstellbar, wie eine Veranstaltung mit einer Million Besuchern in diesem Jahr hätte durchgeführt werden können. Zu eng sind vielerorts die Abstände, zu gedrängt bewegen sich die Menschen zwischen Verkaufsbuden und fröhlich-schrillen Attraktionen. Diese Enge gehört zur Herbstmesse wie das Magenbrot. Extrem ausgedünnte Messeareale, wo nur noch vereinzelt einige Fahrgeschäfte platziert würden – eine solche «Mäss» hätte keinen Charme und macht deshalb keinen Sinn. So bedauerlich der Entscheid der Basler Regierung ist, so verständlich ist er.

Für Marktfahrer und Schausteller ist dies allerdings ein schwacher Trost. Sie haben seit Mitte März faktisch Berufsverbot. Über 10’000 Angestellte sind in Kurzarbeit. Ob sie jemals wieder ihre Arbeit werden aufnehmen können, ist mehr als ungewiss. Mit diesem katastrophalen Jahr 2020 steht eine ganze Branche mit Tausenden kleineren und grösseren Unternehmen vor einem Scherbenhaufen.

Wenn eine gesamte Branche verschwindet, wird es die Herbstmesse in der bisherigen Form für eine lange Zeit nicht mehr geben.

Selbst wenn die Betriebe mit staatlicher Unterstützung bis zum nächsten Frühling durchgefüttert werden, ist ein Überleben keineswegs garantiert. Denn ohne eine Impfung gegen das Coronavirus dürften die Ängste vor grossen Menschenansammlungen, das natürliche Habitat von Marktfahrern und Schaustellern, auch im kommenden Jahr nicht kleiner werden. Wann es eine Impfung gibt, ist unklar. Es ist nicht einmal sicher, ob es überhaupt je eine Impfung geben wird. Rosigere Zeiten für die Branche sind damit momentan noch nicht in Sicht. Wenn eine gesamte Branche verschwindet, wird es die Herbstmesse, so wie wir sie kennen und lieben, jedoch möglicherweise für eine lange Zeit nicht mehr geben.