FCB verliert in Trabzon – Ein Resultat, das dem FCB eine realistische Chance bietet In einem unter besonderen Umständen ausgetragenen Conference-League-Spiel unterliegt Rotblau dem klar überlegenen Trabzonspor 0:1. Nun muss Basel im Rückspiel liefern. Dominic Willimann

Marwin Hitz war in Trabzon viel beschäftigt – und wusste zu überzeugen. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Die Statistik spricht eine deutliche Sprache: 62:38 Prozent Ballbesitz, 21:8 Abschlüsse oder 8:1 Eckbälle. Doch am Ende gewinnt Trabzonspor sein Conference-League-Heimspiel gegen den FC Basel «nur» mit 1:0. Es ist dies ein Resultat, das dem FCB passen dürfte. Oder wie es Interimstrainer Heiko Vogel formuliert: «Es ist ein Ergebnis, das uns die Aufgabe nächste Woche nicht aussichtslos erscheinen lässt.»



Dass sich der türkische Meister für das Playoff-Rückspiel vom kommenden Donnerstag keine bessere Ausgangslage verschaffen konnte, hat einerseits mit der ungenügenden Chancenauswertung zu tun. Andererseits aber auch mit einem Marwin Hitz, der sich in glänzender Form präsentiert. Als der FCB-Torhüter in der 89. Minute gegen Maxi Gomez pariert, ist dies seine letzte Grosstat an diesem Abend. Nur beim Gegentor durch Stryger Larsen (65.) muss sich der 35-Jährige geschlagen geben – nachdem er in dieser Aktion den ersten Versuch von Trézéguet noch vereiteln kann.

Angesichts dessen und dem Fakt, dass der VAR den Türken einen Treffer aberkennt, ist dieses 0:1 für die Basler eben ein Spielausgang, der hoffen lässt. Auch, weil die Umstände in Trabzon anzutreten schwierig gewesen sind. Mit einer beeindruckenden Choreo machen die türkischen Besucher im Stadion auf das Erdbeben und dessen Folgen für die gesamte Nation aufmerksam, die im Land das zentrale Thema sind. Nach dem Spiel sagte Vogel: «Man sah, dass hier anderes als der Fussball im Zentrum steht.» Und FCB-Flügelspieler Anton Kade sprach von einer «besonderen Situation, die sich seltsam anfühlte». In den ersten 30 Minuten ist es im Senol Günes Stadion mehrheitlich ruhig.

Ein Land steht zusammen: Die türkischen Besucher im Senol Günes Stadion. Foto: Keystone

In dieser halben Stunde hat der Gast bei nasskalten Bedingungen seine beste Phase. Kade besitzt zweimal die Möglichkeit zur Führung. Erst scheitert er mit dem Fuss, danach per Kopf. «Vielleicht habe ich bei meinem ersten Abschluss zu lange nachgedacht», sagte der Deutsche selbstkritisch.

Daheim top, auswärts flop

Danach spielen nur noch die Türken und haben Chancen zuhauf. Der FCB kann sich kaum mehr aus der eigenen Hälfte befreien. Wouter Burger fand, dass man in dieser Phase gesehen habe, «wie schwierig es ist, in diesem Stadion gegen diesen Gegner zu spielen». Denn: Trabzonspor hat wettbewerbsübergreifend letztmals im August 2021 ein Heimspiel verloren – und in dieser Saison sämtliche Europa-League-Gruppenspiele vor den eigenen Fans siegreich gestaltet. Besonders beeindruckend ist das 4:0 über Breel Embolos AS Monaco.

Auswärts hingegen hat der türkische Meister international alle Partien verloren. Das dürfte dem FCB nicht entgangen sein. Denn dieser befindet sich nun in einer Ausgangslage, in der er in dieser Saison bereits zweimal gesteckt hat und beide Male als grosser Gewinner aus diesen Duellen hervorgegangen ist. Wie gegen Sofia und Bröndby Kopenhagen brauchen die Basler einen Sieg im St.-Jakob-Park, um es entweder erst ins Elfmeterschiessen zu schaffen oder direkt die nächste K.-o.-Runde zu erreichen.

In den schwierigen Wochen, in denen sich Rotblau befindet, bietet sich also eine intakte Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen. Sofern die junge Basler Equipe die qualitativ gute und routinierte Mannschaft aus dem Nordosten der Türkei aus dem Wettbewerb kegelt. Dass solche Kraftakte europäisch möglich sind, hat sie unter Alex Frei zweimal bewiesen.

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.