Nachruf auf Christof Oppliger – Ein Rektor mit Bescheidenheit und Fairness Dem ehemaligen Rektor des Gymnasiums Kirschgarten gelang es, zwei Gymnasien zu einer Schule mit klarem Profil zu verschmelzen. Meinung Jürg Bauer

Christof Oppliger (1948-2021), ehemaliger Rektor des Gymnasiums Kirschgarten, verstarb nach langer Krankheit. Foto: zvg

Vor der Übergabe der Maturitätszeugnisse richtet der Rektor eines Gymnasiums in der Regel ein paar freundliche Worte an die Maturi und Maturae, verbunden mit statistischen Angaben zum Prüfungsergebnis. In einer seiner 15 Maturafeiern setzte Christof Oppliger einen ganz anderen Schwerpunkt: Er berichtete von einer Reise nach Ténéré im nördlichen Niger und sprach über die Kultur und Sprache der Tuareg. Besonders angetan hatte es ihm der Begriff «Ässäk», eine ethische Grundhaltung, die man vereinfacht als Streben nach Offenheit, Wertschätzung und Respekt gegenüber den Menschen und andern Lebewesen bezeichnen kann. Diese Werte waren für ihn als Rektor von zentraler Bedeutung.