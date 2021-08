Trotz den schlechten Voraussetzungen – Ein Rekord: 205 Jungstörche in der Nordwestschweiz beringt Obwohl sie Regen gar nicht mögen, brüteten die Nordwestschweizer Störche emsig und erfolgreich, weiss Storchenpapst Bruno Gardelli. Lucas Huber

Rund 700 Brutpaare nisten heute in der Schweiz, 135 sind es in der Nordwestschweiz. Foto: Barbara Saladin

Dass Störche keine Kinder bringen, das weiss inzwischen jedes Kind. Aber Störche begeistern Kinder. Und Erwachsene. Das beweist ein Blick nach Rheinfelden, wo der sogenannte Storchenpic alljährlich für eine stolze Besucherzahl sorgt. Und so war das auch am vergangenen Samstag wieder. Gastgeber war der Natur- und Vogelschutzverein Rheinfelden.

Mit dem Storchenpic, einem eigentlichen Picknick mit Schlemmereien, Schwank und natürlich Störchen, verabschieden die Vogelfreunde die Vögel auf ihren Zug in den Süden. Obwohl natürlich längst nicht mehr alle Störche vor dem Winter flöhen, erklärt Bruno Gardelli. Der berichtete am Samstag nicht nur aus seinem reichhaltigen Fundus als Leiter der Storchenstation in Möhlin. Als Storchenverantwortlicher für die Nordwestschweiz ist er die hiesige Storchenkoryphäe schlechthin.