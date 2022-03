Kommentar zur Schweizer Krisen-Politik - Ein reines Schmierentheater

Nationalrat Thomas Aeschi leistet sich einen rassistischen Aussetzer. Seither beherrscht das Thema die Debatte um die Bewältigung der Flüchtlingskrise. Foto: Keystone

Ungeniert griff SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi im Nationalrat in die Rassismuskiste und unterstellte dunkelhäutigen Flüchtenden aus der Ukraine, sie seien potenzielle Vergewaltiger. Es war ein Signal an die eigene Klientel: Auch in der Ukraine-Krise ist die SVP nicht zur naiven Flüchtlingshelferin geworden. Aeschi kocht sein politisches Süppchen auf dem Herd der Ukraine-Krise. Es ist sicher das unappetitlichste. Aber es ist nicht das einzige.