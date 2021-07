Übernachten am Marktplatz – Ein Reich mit vier Sternen für Bohemiens und Flaneure Der Grossverteiler Coop hat eine Problem-Immobilie in der Basler Innenstadt innerhalb von vier Jahren zu einem trendigen Boutique-Hotel umgebaut. Der neue Treffpunkt am Marktplatz soll auch die Basler Gastroszene beleben. Kurt Tschan

Der Märthof zeigt sich Passanten gegenüber offen. Die Terrasse grenzt direkt an den Marktplatz. Foto: Nicole Pont

Warme Goldtöne, Samtbezüge in dichten Farben, Einfassungen aus Eichenholz und teure Mosaikböden empfangen ab Mittwoch Gäste im neuen Basler Hotel Märthof. Burckhardt+Partner haben den historischen Märthof umfassend saniert und ihn zu einem 4-Stern-Hotel umgebaut. Der Anspruch, ein Boutique-Hotel zu sein, wird übertroffen. Während man an anderen Orten Mühe hat, seinen Koffer zu versorgen, hat hier der Gast selbst in der günstigen Preiskategorie verschwenderisch viel Platz zur Verfügung. Auch die Badezimmer sind geräumig, entweder ganz oder teilweise offen in die Räume integriert. Wer will, kann in der Badewanne liegen und dem Treiben auf dem Marktplatz zuschauen.

