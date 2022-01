Coronavirus entscheidet über Trip – Ein Regierungsmitglied soll nach Peking reisen Der Bundesrat hat entschieden, dass jemand die Winterspiele und die Paralympics in China besuchen solle. Das hängt aber davon ab, wie sich die Pandemie entwickelt. Florian A. Lehmann , SDA

Gemäss Bundesratssprecher Andre Simonazzi ist noch offen, ob überhaupt ein Bundesrat oder eine Bundesrätin die Reise in die chinesische Hauptstadt unternehmen wird. Foto: Peter Schneider (Keystone/Archiv)

Der Bundesrat hat sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, ein Regierungsmitglied an die Olympischen Spiele und die Paralympics in China zu entsenden. Der definitive Entscheid soll aber gemäss Bundesratssprecher André Simonazzi wegen der Pandemie kurzfristig fallen.

Der Bundesrat habe am Mittwoch die offizielle Delegation besprochen, sagte Simonazzi am Mittwoch vor den Medien. Die Regierung sei der Meinung, dass ein Mitglieder der Regierung an den Feierlichkeiten dabei sein solle.

Abo Diplomatisches Dilemma Der grosse Eiertanz des Bundesrats um Olympia Aufgrund der Entwicklung der Pandemie werde die Regierung jedoch kurzfristig über die Delegation entscheiden, da die Präsenz des Bundesrats in der Schweiz entscheidend sein könnte. Es sei also möglich, dass wegen der Pandemie niemand gehen werde; der Bundesrat warte mit dem Entscheid noch ab, sagte Bundesratssprecher Simonazzi.

Weiter nach der Werbung

Die Winterspiele in Peking beginnen am 4. Februar.

Fehler gefunden?Jetzt melden.