Neue Initiative der Jungen Grünen – Ein radikaler Vorschlag Die Umweltverantwortungsinitiative ist weit einschneidender als das kürzlich abgelehnte CO₂-Gesetz. In der Partei herrscht eine Jetzt-erst-recht-Stimmung. Sandro Benini

Aktion der Jungen Grünen am Zugersee: «Das Wasser steht uns bis zum Hals.» Foto: Thomas Egli

«Geht es los?» Ja, es geht los.

Acht Junge Grüne gehen an diesem Samstagnachmittag im Juli bekleidet in den Zugersse. Zwei junge Frauen stehen auf Paddle-Boards, den anderen reicht das Wasser bis zur Hüfte oder zur Brust.

Sie halten Plakate hoch mit Aufschriften wie: «Keine Wirtschaft auf einem toten Planeten.» «Zuekunft wär scho no geil.» «Act now or swim later.» Dreimal rufen sie während der zehn Minuten, die sie im Wasser stehen, den Slogan: «What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!»

Der Ort der Aktion heisst sinnigerweise Katastrophenbucht. Foto: Thomas Egli

«Das Wasser steht uns bis zum Hals», heisst die Aktion. Sie will vor den Folgen des Klimawandels warnen und wirbt für eine Initiative mit einem Namen, dessen monströse Länge, nebenbei bemerkt, in den meisten anderen Sprachen gar nicht möglich wäre: Umweltverantwortungsinitiative – in bewundernder Anlehnung an die Konzernverantwortungsinitiative, die am 29. November 2020 lediglich am Ständemehr gescheitert ist.

