Wahl in den UNO-Sicherheitsrat – Ein Racletteabend gab der Schweizer Kandidatur entscheidenden Schub Die Schweiz will in der UNO mehr Einfluss. Die heutige Wahl in den Sicherheitsrat hat sie während Jahren vorbereitet. Die Geschichte der Kandidatur in fünf Akten. Philippe Reichen aus Lausanne

Bundesräte lobbyierten in New York persönlich für die Schweizer Kandidatur für das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen. Im letzten September besuchten Guy Parmelin (rechts) und Ignazio Cassis die UNO-Generalversammlung. Foto: Keystone

Champagner, Canapés und Live-Bilder der UNO-Generalversammlung auf dem Computerbildschirm: So stellt man sich einen Schweizer Diplomaten in seinem Berner Büro vor, wenn er sich am Donnerstagnachmittag in den Plenarsaal nach New York zuschaltet und mitverfolgt, wie die Staatenvertreter die Schweiz in den Sicherheitsrat wählen. Die Wahl: Sie ist eine sichere Sache.