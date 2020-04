Kurzarbeit bei FCB-Präsident – Ein rabenschwarzes Jahr für Bernhard Burgener Highlight Communications unterbricht sämtliche Grossproduktionen in den Bereichen Sport und Film. Kurt Tschan

2019 liefen Burgeners Film- und Vermarktungsgeschäfte zwar gut. Doch nun befindet sich sein Firmenkonglomerat um die Highlight Communications AG faktisch in der Gefriertruhe. Foto: Peter Kneffel (EPA)

Bernhard Burgener macht schwere Zeiten durch. Beim FC Basel steht er derzeit im Fokus, weil Covid-19 den Spielbetrieb stoppte und den Club so umgehend in eine finanziell problematische Lage brachte. Es drängen sich existenzielle Fragen auf, zu denen der Besitzer und Präsident bislang nur zu globalen, vagen Stellungnahmen wie jüngst gegenüber der «SonntagsZeitung» bereit ist. Gleichzeitig befindet sich Burgeners Firmenkonglomerat um die Highlight Communications AG faktisch in der Gefriertruhe. «Zurzeit sind alle Produktionen im Sport (TV) und Film aus Gesundheitsgründen unterbrochen, oder es finden keine Sportveranstaltungen statt», sagt Burgener.