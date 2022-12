Brislach unterhält – Ein Puzzle, so gross wie ein Fussballtor Die Laufentaler Gemeinde lässt sich für ihre Bewohner etwas Ausserordentliches einfallen. Gemeinsam wollen sie ein zwei mal sieben Meter grosses Disney-Puzzle lösen. Linus Schauffert

Das Puzzle, das die Brislacher zusammen lösen werden, hat mehr Fläche als ein kleines Fussballtor. Foto: Susanne Keller

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Gemeinde Brislach etwas Besonderes für ihre Bewohnerinnen und Bewohner einfallen lässt. Nach der «Anti Corona Blues Challenge», bei der die Teilnehmenden auf Rätselrundgängen innerhalb der Gemeinde um eine «Hornvieh-Medaille» wetteiferten, steht nun die «Puzzle 40’320 Challenge» an.

Dafür hat sich der Gemeinderat eines der grössten Puzzles der Welt zugelegt: das 40’320-teilige Ravensburger-Puzzle «Unvergessliche Disney-Momente». Dieses besteht aus zehn einzelnen Motiven, welche einige der schönsten Disney-Szenen aus Filmen wie «Der König der Löwen», «Peter Pan» oder «Das Dschungelbuch» zeigen. Exakt misst das Puzzle 6,8 mal 1,92 Meter und hat damit eine grössere Fläche als ein Junioren-Fussballtor.

Der Gemeinderat war sich einig

Die Idee zur Aktion hatte Gemeindeverwalter Samir Stroh, als ihm bewusst wurde, wie viele Familien durch die Corona-Einschränkungen ihren Weg zum Puzzeln gefunden haben. «Ich erfuhr von diesem riesigen Puzzle, schlug meine Idee dem Gemeinderat vor, und dieser stimmte dem Vorhaben einstimmig zu», sagt Stroh.

Das Projekt fand so viel Anklang, dass der Gemeinderat das Budget gar erhöhte, um den Knobelnden auch Verpflegung anbieten zu können. Bis zum 8. Januar besteht nun an fünf Terminen die Möglichkeit, im Brislacher Gemeindesaal am Gemeinschaftsprojekt «Puzzle 40’320 Challenge» zu arbeiten. An zwei bis drei «Puzzlestationen» wird dann jeweils an einem der zehn Motive gearbeitet. Ein Mitglied des Gemeinderats oder der Gemeindeverwaltung ist an den Terminen jeweils auch anwesend.

Bei der «Anti Corona Blues Challenge» war der Andrang so gross, dass Brislach Medaillen nachbestellen musste. Ob der Puzzle-Andrang in diesem Winter vergleichbare Dimensionen annehmen wird, wird sich zeigen. Doch ist die Gemeindeverwaltung auf alle Eventualitäten vorbereitet und vermeldet, dass sie die «Puzzlestationen» auch aufstocken kann, sollten mehr Menschen puzzeln wollen, als angenommen.

