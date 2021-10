Kolumne von Markus Somm - Ein Pseudoparlament für unsere lieben Frauen

Alles steht ihnen offen, die Zukunft leuchtet ihnen ins Gesicht : Teilnehmerinnen an der Frauensession im Nationalratssaal in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Katholiken wurden im neuen Bundesstaat von 1848 jahrzehntelang diskriminiert: In Bern hatten sie nichts zu sagen, ihre Parlamentarier wurden mehr geduldet als akzeptiert, hohe Posten in Armee, Verwaltung oder Universitäten kamen nicht infrage, im Bundesrat waren sie nie vertreten. Wenn ein liberaler Protestant einen konservativen Katholiken plagen konnte, tat er das mit Begeisterung. Hatte er einen Katholiken als Schwiegersohn in Aussicht, wurde die Tochter nach Möglichkeit enterbt, sofern sie an der Heirat festhielt. Arroganz und Bigotterie im Alpenbogen. Katholisch und konservativ zu leben in der neuen liberalen Schweiz, war kein Vergnügen.