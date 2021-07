Satire zum Urlaubsbeginn - Ein Prosit auf die Ferien im Kopf!

Im Geist lassen wir uns vom Suunto-Compass-Clipper den Weg auf einen lauschigen Berggipfel weisen, wo die Sonne am Horizont versinkt. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Sie haben Ferien? Mein Beileid. Hinter Ihnen liegen Wochen lästiger Vorbereitungen. Bald steht Ihnen nervtötendes Warten am Bahnhof, am Flughafen, an der Busstation bevor. Am Ziel angekommen, empfangen Sie sengende Hitze, schwirrende Mücken, fliegende Händler.

Spätestens nach dem ersten Sonnenbrand und dem Disput mit der Réceptionistin, die Ihnen das Zimmer mit Meerblick nicht geben will, obwohl Sie es gebucht haben – spätestens jetzt kommt Ihnen Blaise Pascal in den Sinn. Der Philosoph hat im 17. Jahrhundert gesagt: «Alles Unglück der Menschen rührt daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können.»

Sie schauen irritiert. Ferien seien erholsam, ein Menschenrecht, sagen Sie. Um das zu unterstreichen, hauen Sie mit der bleichen Hand erbost auf den Tisch.

«Auf gehts an den Aeschengraben. Nein, die Destination ist in keinem Tourismus-Katalog aufgeführt. Hier rauschen keine Palmen, hier rauscht nur der Verkehr.»

Also gut. Ich habe Erbarmen. Kommen Sie mit mir. Ich zeige Ihnen was. Dazu müssen Sie zwar Ihre Wohnung verlassen. Aber Sie brauchen keinen Rollkoffer hinter sich herzuziehen. Sie müssen keine Ersatzwäsche einpacken.

Auf gehts an den Aeschengraben. Nein, die Destination ist in keinem Tourismus-Katalog aufgeführt. Hier rauschen keine Palmen, hier rauscht nur der Verkehr. Aber es findet sich an dieser Adresse ein Laden für Travel- und Outdoor-Ausrüstung. Da kann man geistig auf Reisen gehen, ohne die eigene Stadt zu verlassen. Treten wir ein!

Beile, Messer, wasserdichte Hüte

Sehen Sie das Regal mit den Reisegadgets? Der «Suunto-Compass-Clipper» dort, ein «hochwertiger, saphier-gelagerter Mikrokompass» – der wär’ was. Er hat in der Hosentasche Platz, lässt sich an die Wanderkarte heften und hilft, die Orientierung zu behalten. Oder das «Luci Solar Outdoor Light» – eine wasserdichte, falt- und aufblasbare Lampe, deren Batterie mit Solarzellen aufgeladen wird. Ein Must auf jeder Expedition.

Und erst dieser Gürtel aus echtem Leder: Er sieht nicht nur gut aus – er eignet sich auch als transportabler Tresor, denn er hat an der Innenseite einen Reissverschluss. Im Gurt können Sie eine Notration an Banknoten verstecken. Die wären Sie wohl längst los, wenn Sie nach Paris gereist wären, wo sich in der Métro Leute herumtreiben, die sich gerne das Eigentum fremder Leute aneignen.

Es gibt in diesem wunderbaren Laden auch Schlafsäcke, Zelte, selbstaufblasende Isoliermatten, Beile, Messer, wasserdichte Hüte. Und Benzinkocher, die «Omni Fuel» heissen und selbst unter härtesten Bedingungen funktionieren. Ausserdem Rotweingläser, deren Stiel man abschrauben kann, damit sie besser in einen der multifunktionalen Rucksäcke passen, die weiter hinten an der Wand hängen.

Kein Stress, keine Mückenstiche

Wir verlassen das Geschäft mit leeren Händen, aber den Kopf voller Fantasien: Was man mit diesen Ausrüstungsgegenständen alles unternehmen könnte! Im Geist lassen wir uns vom Suunto-Compass-Clipper den Weg auf einen lauschigen Berggipfel weisen, wo die Sonne am Horizont versinkt. Die LED-Lampe spendet uns Licht. Der multifunktionale Rucksack lehnt an einem Baum. Schnell ist der Omni-Fuel-Kocher in Gang gesetzt, und wir setzen uns auf die selbstaufblasende Isoliermatte und bestaunen den Sternenhimmel.

Zeit, die Rotweingläser zusammenzuschrauben: ein Prosit auf die Ferien im Kopf. Sie verursachen keinen Stress, hinterlassen keine Mückenstiche. Und kosten erst noch so gut wie nichts. Hätten Sie den Geldgürtel gekauft, würde Ihnen ein beruhigender Griff an die Hüfte beweisen: Ihre Notreserve an Banknoten ist noch da.

