Wechsel im Präsidium – Ein Privatbankier soll neu die Basler FDP anführen Johannes Barth, CEO der Banque Heritage, wird für das Amt des Basler FDP-Präsidenten nominiert. Für das Vizepräsidium werden Alt-Grossrat Elias Schäfer und die Bettinger Gemeinderätin Eva Biland vorgeschlagen. Katrin Hauser

Johannes Barth (rechts im Bild) wird zum neuen FDP-Präsidenten vorgeschlagen. Das Vizepräsidium wollen sich Elias Schäfer und Eva Biland teilen. Foto: FDP Basel-Stadt

Noch vor einem Jahr kannte man ihn im politischen Basel kaum. Nun soll er Chef der kantonalen FDP werden: Johannes Barth (50) ist am Montagmorgen von der Findungskommission der Basler Freisinnigen offiziell zum neuen Parteipräsidenten vorgeschlagen worden. Sofern ihn die Mitglieder am FDP-Parteitag vom 10. Mai wählen, folgt Barth auf den abtretenden Präsidenten Luca Urgese.

Die Profile der beiden Männer sind unterschiedlich: Während Urgese beruflich bei der Handelskammer beider Basel die Abteilung Finanzen und Steuern leitet, ist Barth CEO einer Basler Privatbank. Kurz vor den Wahlen 2020 trat er in dieser Zeitung erstmals öffentlich als Politiker in Erscheinung und warnte die Wähler davor, die FDP «aus der Regierung auszuschliessen».

Es klingt fast ein bisschen so, als wolle der Privatbankier Johannes Barth die Migrantenoffensive bei der FDP lancieren. Foto: Mischa Christen

Für Barth, so zeigte sich im Verlauf des Interviews, ist der Freisinn nach wie vor «der Inbegriff für bürgerlich». Der Fokus der Partei habe bislang aber «viel zu fest auf KMU gelegen», kritisierte er. Man müsse auch an die «neuen Basler Bürger», die bislang links gewählt hätten, denken. Damit spricht Barth Migranten an, die «von der Lebensrealität her mit ihren Betrieben und Geschäften und Kleinunternehmen viel besser bei der FDP aufgehoben sind als bei der SP».

Es klingt fast ein bisschen so, als wolle der Privatbankier die Migrantenoffensive bei der FDP lancieren.

Zur Unterstützung hat er sich den früheren Grossrat Elias Schäfer und die Bettinger Gemeinderätin Eva Biland ins Boot geholt. Biland (49) ist Ärztin und stellvertretende Leiterin des Gesundheitszentrums in Riehen. Als sich im vergangenen Herbst abzeichnete, dass der ehemalige FDP-Regierungsrat Baschi Dürr seinen Sitz womöglich verlieren wird, spekulierte «Online Reports», dass die Partei Biland als Kandidatin ins Spiel bringen könnte. Wo sie politisch steht, wird sich noch zeigen.

Co-Vizepräsident Elias Schäfer (36) indes vertritt innerhalb der FDP den gesellschaftsliberalen Flügel. Sein Thema ist die Digitalisierung. Er macht sich für eine urbane FDP stark und ist ausserdem Mitglied von Kulturstadt Jetzt.

