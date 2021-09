Seitenblicke - Ein Prachtsommer für alle Lärmempfindlichen

Keine laute Musik, keine freudigen Stimmen, kein ausgelassenes Lachen, nicht einmal der Rauch eines Gartengrills: Das schlechte Wetter machte aus Basel eine einzige Ruhezone. Foto: Nicole Pont

Der Sommer fand dieses Jahr eigentlich gar nicht statt. Regen, Gewitter, Hagel und Sturmböen prägten das Bild der vergangenen Monate. Und dass der meteorologische Sommer am Dienstag zu Ende gegangen ist, nahm auch kaum jemand wahr, da wir uns gefühlsmässig schon seit Tagen im Herbst befinden.

Doch der verregnete Sommer müsste eigentlich all diejenigen gefreut haben, die sich ständig über den Lärm beklagen. Buvetten und Gartenrestaurants waren schlecht besucht, am Rheinufer tummelten sich weniger Menschen, und zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen mussten wegen des schlechten Wetters abgesagt werden. Da hatten die ach so lärmgeplagten Mitmenschen ihre Ruhe. Keine laute Musik, keine freudigen Stimmen, kein ausgelassenes Lachen, nicht einmal der Rauch eines Gartengrills störte sie. Endlich wurde die Stadt zur langersehnten Ruhezone.

Doch mit der Impfung droht diese Idylle nun wieder zerstört zu werden. Die Kulturschaffenden, die teilweise fast zwei Jahre aussetzen mussten, melden sich zurück – und mit und dank ihnen finden auch wieder Veranstaltungen statt, einige auch im öffentlichen Raum.

Dieser Beginn zur Normalität müsste eigentlich begrüsst und unterstützt werden. Zuerst wurden Open-Air-Veranstaltungen durch Corona und dann durch das Wetter gebremst. Jetzt aber treten die Behörden auf die Bühne und versuchen zu unterbinden, was vor der Pandemie möglich war. Statt Verständnis für die schwierige bis katastrophale Situation der Veranstalter zu zeigen, pochen sie unerbittlich auf Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen.

«Regierungsrat Kaspar Sutter könnte jetzt in der leidigen Lärmdebatte einen wichtigen Akzent setzen.»

Die Organisatoren der Konzertreihe «Summersprosse» mussten dies erfahren, als sie plötzlich keine Erlaubnis mehr für ihr viertes und letztes Konzert im Kannenfeldpark bekamen. Das Lärmkontingent für diesen Ort sei ausgeschöpft, begründete das zuständige Amt für Umwelt und Energie (AUE) diesen Entscheid. Dass es bislang gar keine Lärmklagen gegeben hatte, war den Behörden so egal wie die Tatsache, dass sich die Menschen in diesen schwierigen Zeiten über sympathische Gratiskonzerte wie die «Summersprosse» einfach freuten.

Schliesslich fanden die zuständigen Stellen gnädigerweise zu einem Kompromiss, indem die Konzerte eine halbe Stunde früher als geplant, also um halb neun statt um zehn Uhr abends, beendet sein mussten. Man stelle sich vor: vier Konzerte im Zeitraum von Anfang Juli bis Mitte August, die alle bis um 22 Uhr dauern! Das hätte die Ruhe der Anwohner rund um den Kannenfeldpark unglaublich gestört.

Der Kritik, die gegen diesen Schildbürgerstreich aufkam, entgegnete die Verwaltung wie immer nicht mit nachvollziehbaren Argumenten oder gesundem Menschenverstand, sondern mit einem «Beurteilungsinstrument für schallintensive Veranstaltungen». Schon der Name sagt alles.

Jetzt hat das AUE das Jugendkulturfestival Basel im Visier, das am kommenden Freitag und Samstag stattfindet. Der Grossanlass wird nur alle zwei Jahre organisiert und lockt bis zu 50’000 Jugendliche an. In diesem Jahr waren Konzerte auf zwei Freiluftbühnen geplant – auf dem Klybeckareal und im Christoph-Merian-Park. Doch die Bewilligung für das Klybeckareal wurde den Veranstaltern schon gar nicht erteilt und im Christoph-Merian-Park zuerst nur am Samstag erlaubt. Das AUE gab dann etwas nach, aber die Veranstalter sind über die Engstirnigkeit der Behörden enttäuscht.



In den vergangenen Monaten wurde immer wieder betont, wie stark gerade die Jungen unter der Pandemie leiden. Sie mussten dem Unterricht teilweise aus der Ferne folgen, durften zu Praktika und Austauschprogrammen nicht ins Ausland reisen, und viele konnten auch ihre Lehrstelle nicht antreten. Zudem wurden sie in ihrem Freizeitverhalten stark eingeschränkt: keine Partys, keine Clubbesuche, keine Treffen in grösseren Gruppen.

Der Appell, die Jungen für ihre Rücksichtnahme wenigstens zu würdigen, scheint bei den Behörden entweder schon wieder verklungen oder gar nie angekommen zu sein. Mit ihrem Verhalten zwingen sie eine Gegenreaktion geradezu heraus. Wieso sollen sich die Jugendlichen in Zukunft einsichtig zeigen, wenn die Verwaltung auf stur schaltet?

Das AUE hat einen neuen obersten Chef. Im Gegensatz zu den anderen Neugewählten im Basler Regierungsrat war von Kaspar Sutter bislang wenig zu vernehmen. Er könnte jetzt in der leidigen Lärmdebatte einen wichtigen Akzent setzen und auf Lärmschutzmassnahmen mit Augenmass, respektive Ohrenmass, pochen.

