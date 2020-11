Geschenke mit sozialem Mehrwert – Ein Pop-up-Laden ersetzt den Marktwagen In der Freien Strasse gibt es bis Weihnachten Kunstvolles und Handwerkliches aus den zahlreichen Betrieben des Bürgerspitals zu kaufen. Stephanie Weiss

Beat Ammann im Pop-up-Laden, den das Bürgerspital Basel an der Freien Strasse eröffnet hat. Foto: Dominik Plüss

Die Pandemie macht erfinderisch. Weil das Bürgerspital Basel (BSB) seinen beliebten Marktwagen weder an der Herbstmesse noch am Weihnachtsmarkt öffnen konnte, heckten findige Köpfe die Idee eines Pop-up-Ladens an der Freien Strasse aus. Denn die vielen schönen und nützlichen Dinge mit sozialem Mehrwert sollten trotz allem rechtzeitig vor Weihnachten unter die Leute kommen.

Der Laden ist ansprechend und praktisch eingerichtet. Auf Paletten und Harassen ist Genähtes, Gestricktes, Essbares sowie allerlei Papeterieprodukte drapiert. Von der Decke baumeln 500 weisse Weihnachtskugeln und verleihen dem Laden einen adventlichen Touch. «Wir verkaufen hier Produkte aus unseren rund 20 Betrieben», kommentiert Beat Ammann, Direktor des BSB das Angebot. Der aktuell sehr gefragte Honig und die Konfitüren stammen beispielsweise aus dem Spittelhof, einem Biobetrieb in Biel-Benken.