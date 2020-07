Der Aufreger – Ein Platzverweis, der keiner ist Im Spitzenspiel zwischen dem FCB und YB sind die Berner am Ende nur noch zu zehnt, weil Michel Aebischer zu Unrecht die Gelb-Rote Karte sieht. Es ist eine Fehlentscheidung, die in einer spektakulären Schlussphase nahezu untergeht. Tilman Pauls

Schiedsrichter Sandro Schärer zeigt Michel Aebischer (Mitte) in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Man kann sich die Szene noch so oft anschauen, dieses Laufduell zwischen Eray Cömert und Michel Aebischer. In realer Geschwindigkeit, in der Zeitlupe, in der Totale oder gerne auch in der hochauflösenden Einstellung. Aber man kommt immer zu dem gleichen Ergebnis: Ja, es gibt da einen Kontakt. Cömerts Fuss berührt Aebischers Fuss. Und damit ist die Gelb-Rote Karte, die Schiedsrichter Sandro Schärer dem YB-Spieler in der 81. Spielminute zeigt, eine Fehlentscheidung.

Es wäre falsch, dieses spektakuläre 3:2 vom Samstag auf eine Szene runterzudampfen. Und trotzdem nimmt der Platzverweis zwischen all den Toren, Chancen, Comebacks und vergebenen Elfmetern eine nicht ganz unwichtige Rolle ein. Es ist die Phase der Partie, in der die Berner alles nach vorne werfen und auf den Ausgleich drängen. In der man sich ein bisschen Sorgen um den FC Basel und die Nerven von dessen Trainer Marcel Koller machen muss. YB ist das bessere Team – aber plötzlich nur noch zu zehnt.

Die Reaktion ist also verständlich, als im St.-Jakob-Park einige Zuschauer gut verständlich nach dem Video Assistant Referee verlangen. Ja, es soll sogar Profis geben, die sich neben dem Feld fragen, warum niemand etwas unternimmt. Aber die Regeln sind klar, der VAR greift in vier Situationen ein: bei Toren, Penaltyszenen, Spielerverwechslungen und Roten Karten. Und da es sich bei der Aktion zwischen Cömert und Aebischer um keine der vier genannten Kategorien handelt, gilt der Tatsachenentscheid von Schärer.

Es wird trotz VAR auch weiterhin Diskussionen geben, das ist ja keine neue Erkenntnis. Und die Diskussionen wären am Samstag wohl auch entsprechend intensiv geführt worden, wenn die Berner in der letzten Sekunde nicht noch die beste aller Chancen auf den Ausgleich erhalten hätten. So ist der Platzverweis im anschliessenden Penaltyjubel etwas untergegangen.

Sonst sagt man in solchen Fällen gerne: Im Lauf einer Saison gleicht sich alles aus. Im Fall vom Samstag müsste es aber wahrscheinlich eher heissen: Im Lauf eines Spiels gleicht sich alles aus. Denn neben dem vergebenen Strafstoss der Berner könnte man auch darüber diskutieren, ob Aebischer in der 80. Minute überhaupt noch in den Zweikampf mit Cömert hätte gehen können sollen.

Der verwarnte Berner hatte schon einige Minuten zuvor ziemliches Glück, dass er nicht die zweite Gelbe Karte sah. Für ein Foulspiel im Mittelfeld, das deutlich zu erkennen war. Auch in realer Geschwindigkeit.