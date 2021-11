Noch ist die Corona-Krise nicht überwunden – Ein Plädoyer für den eigenen Schweizer Weg Hoffentlich ist die Aufregung in den Nachbarländern nicht ansteckend: Die Schweiz hat die Pandemie bisher gut bewältigt. Meinung Thomas Dähler

Föderalistisch und direktdemokratisch: Die Schweiz tickt anders. Auch bei der Bewältigung der Corona-Krise. Foto: Ela Çelik

Etwas verwundert reibe ich die Augen. Gar viele legen sich in Basel, ja auch von Genf bis Romanshorn, so richtig ins Zeug, die Politik in Bund und Kantonen für einen schärferen Kurs in diesem Pandemie-Herbst zu gewinnen. Oder sie ganz im Gegenteil von Einschränkungen zu befreien. Mit engagierten Voten gegen die zu unaufgeregten politischen Akteure, mit besonderer Heftigkeit auch. Und mit einem Zorn und einem Eifer, die sich die Schweiz nicht gewohnt ist. Die Frage stellt sich: Spaltet Covid-19 die Gesellschaft stärker als andere politische Debatten? Wir sollten dies nicht zulassen.